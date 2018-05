MBFWIbiza 2018: exitoso balance en la segunda edición de la pasarela de moda Resort de la isla

Ayer, 25 de mayo, tuvo lugar la segunda edición de la pasarela crucero en España, Mercedes-Benz Fashion Weekend Ibiza en el hotel Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

Una gran cita para la moda que reúne a numerosas caras conocidas nacionales e internacionales y a grandes firmas como Alvarno, Andres Sarda, Custo Barcelona, Jorge Vázquez, 2nd LAB by The 2nd Skin Co. y la firma con sede en Londres, Melissa Odabash.

Todos mostraron en exclusiva sus nuevas colecciones Resort 2019. Además, el privilegio de ver desfilar a la modelo e influencer inglesa, Lottie Moss.

Este evento contó con un front row muy numeroso entre los que destacaron, Raquel Sánchez Silva, periodista y presentadora del programa de televisión Maestros de la costura; los modelos Oriol Elcacho, Davinia Pelegrí y Cristina Tosio; Alessandra de Osma, Cari Lapique; Caritina Goyanes; Fiona Ferrer; Claudia Diniz; Elena Tablada; Arancha de Benito y los influencer, Aida Domènech, Marta Lozano, Teresa Andres, Alba Paul y Noelia López, entre otros muchos.

Los organizadores del evento fueron la firma de automoción Mercedes-Benz España, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel e IFEMA —a través de su pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid— que consiguieron revalidar el éxito de su primera edición, celebrada el pasado año en el mes de julio.

MBFWIbiza cuenta con el patrocinio de L’Oréal Paris, responsable de la peluquería y maquillaje de la pasarela, de la firma suiza de joyería y relojería Chopard, así como de Air Europa que será la aerolínea encargada de trasladar a modelos, diseñadores e invitados hasta Ibiza.

Esta pasarela es ya la segunda gran plataforma de moda celebrada en nuestro país, tras la consagrada pasarela de Madrid y constituye una de las citas clave del calendario internacional de colecciones crucero. Está dirigida por Charo Izquierdo—también directora de MBFWMadrid—, y cuenta con Daniel Gomez Korf como director del evento.

Una oportunidad única para conocer las propuestas de moda más distendidas y frescas para lucir junto al mar.

Además, sin perder de vista a la moda, MBFWIbiza es también uno de los grandes eventos sociales de la isla.

