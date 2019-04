La nueva y motivadora campaña de Levis que defiende los ideales de igualdad, inclusión y progreso

Levi’s tiene una larga historia en lo que se refiere a apoyar el poder de la expresión personal y defender los ideales de igualdad, inclusión y progreso.

A través de "Use Your Voice", la séptima entrega de la campaña Live In Levi’s, creada en colaboración con FCB, Levi’s busca inspirar a la gente a encontrar y usar su voz para cambiar el mundo de una manera positiva.

La campaña destaca cuatro historias diferentes conectadas por un tema: usar nuestra voz y expresar nuestra opinión en favor de nuestros ideales, sabiendo que no es la elección fácil, sino la correcta. Dirigida por la directora y guionista de cine irlandesa Aoife McArdle, el spot se desarrolla con la conmovedora banda sonora “Battlecry” de Jordan Mackampa.

Las historias protagonistas son las siguientes: una joven que prepara su discurso para una reunión en el ayuntamiento, y reúne el coraje para inspirar y comprometer a su comunidad; un padre que alienta a su hija a creer en sí misma; una joven que se enfrenta a los matones en el patio del colegio; un representante de la comunidad marchando por la justicia social.

El spot da voz a los jóvenes, independientemente de su edad, país de origen o ideas políticas. El spot finaliza con la frase "Tu voz es la diferencia".

"En Levi's®, sentimos que tenemos un papel importante por desempeñar y la obligación de hablar y ayudar a impulsar un cambio positivo, porque eso es lo que hemos hecho a lo largo de los más de 140 años de historia de nuestra marca", declara Jennifer Sey, Directora de Marketing Global, LS & Co. "No tenemos miedo a enfrentarnos a problemas difíciles, de elegir lo correcto aunque sea más difícil de conseguir, en vez de cometer el error más fácil. Hemos tomado una posición sobre la prevención de la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos, hemos apoyado a los refugiados en Europa y hemos abogado por la igualdad LGBTQ+. Como marca, celebramos la expresión personal e intentamos representar eso como organización".

En pocas palabras, ofreceremos nuestra voz y apoyo hacia un progreso duradero. "Use Your Voice" es una campaña global que se ha presentado en Europa el 11 de abril y se lanzará a lo largo del año en otros mercados.

En Modalia | Pon tu nombre y personaliza tu ropa con Zara TRF edited “do it yourself

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.