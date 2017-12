Cómo identificar un bolso de marca original de una falsificación

Seguro que a muchas de vosotras os gustaría tener uno de los bolsos de lujo más caros pero claro está que este deseo no está al alcance de la mayoría de bolsillos. Una de las formas de vestir uno de los mejores bolsos de marcas de lujo es comprarlo de segunda mano, aunque en ese caso existen las dudas de si realmente el bolso es original.

¿Quieres comprar un 2.55 de Chanel o un Hermès de segunda mano? Si estás dispuesta a gastar importantes cantidades de dinero en bolsos de segunda mano te aconsejamos que leas esto antes. Lastlove, expertos en bolsos de lujo de segunda mano, nos ofrece estos consejos para que no te sientas estafada y puedas garantizar que el bolso y el precio pagados son para un modelo original de la marca.

Cómo identificar si un bolso de marca es original

Si tienes ocasión, lo mejor es que tengas el bolso en tus manos, de lo contrario deberás pedir la información a través del teléfono. Pero siempre verifica las imágenes, incluso puedes pedir un vídeo en directo.

La importancia de los pequeños detalles

Si tienes la suerte de poder tenerlo en tus manos, fíjate en los pequeños detalles, toca el bolso ya que con el simple tacto se detectan diferencias en los materiales, en su color e incluso en sus dimensiones. Lo mejor es que tengas la referencia de la tienda oficial de la marca, es decir, debes tener claro como es el modelo original.

Costuras y puntadas del bolso

Las costuras y puntadas ofrecen signos claros de falsificaciones. Las costuras deben ser rectas, y las marcas de lujo así lo han verificado en sus controles de calidad. Si la costura no va en línea recta puede ser uno de los motivos por los que ese bolso sea una falsificación.

Diferencias de precio significativas

Las diferencias de precio más que significativas son otro de los motivos por los que debes desconfiar. Puedes encontrar bolsos de lujo de segunda mano a mitad de precio o incluso algo por debajo dependiendo de su estado, pero un bolso que en su precio original cuesta 2000€ si lo venden por solo 300€ puede ser motivo de falsificación. Los artículos de lujo a pesar de ser de segunda mano no bajan hasta ese punto los precios.

Forros e interior del bolso

Los forros y las partes interiores delatan las falsificaciones. Muchas de las falsificaciones se hacen mediante fotos, es decir, pierden las referencias de las partes interiores del bolso. Por ese motivo es interesante que tengas presente el modelo original de la tienda oficial, de este modo puedes detectar imperfecciones en la calidad del forro interior o incluso en la ubicación de cremalleras y pequeños bolsillos interiores.

La cadena del bolso

Comprueba el peso de la cadena del bolso. Las cadenas también son motivo de revisión, cadenas de bolsos ligeras pueden ser un motivo de falsificación, del mismo modo los materiales utilizados en bolsos originales son lisos y de un brillo muy diferenciable. Fíjate también en las uniones y cada uno de los eslabones de la cadena.

Número de serie de la marca

Los bolsos de lujo disponen de número de serie. Otra forma de verificar su autenticidad es verificar el número de serie, si no lo tiene se trata de una falsificación. De forma habitual vienen impresos en una etiqueta con el logo, encima de alguna franja de piel. Existen incluso falsificaciones del número de serie, debes fijarte entonces en que tengan el mismo número de dígitos que los bolsos originales y también en el logo impreso en la etiqueta, ya que en ocasiones son parecidos, pero no exactamente iguales. Antes de realizar la compra no pierdes nada en contactar a la marca, muchas ofrecen servicio para la completa verificación de sus números de serie.

Logo de la marca del bolso

El logo es otro de los puntos flacos de los falsificadores. Debes prestar mucha atención ya que las diferencias son mínimas, así que te aconsejamos tener en tu móvil el logo de la marca original y comprobar cada uno de los detalles, curvas, colores y formas. Fíjate en la tipografía e incluso en los espacios entre las letras, existen falsificaciones que son una auténtica maravilla, pero todas se terminan encontrando algunas imperfecciones.

Tiendas de bolsos de segunda mano de confianza

Busca siempre vendedores de confianza y reputación en el sector. A pesar de tratarse de bolsos de segunda mano estás desembolsando cantidades importantes de dinero, existen multitud de plataformas entre particulares que no ofrecen ninguna garantía, estarás negociando con una persona física como tú y como yo que no te garantiza absolutamente nada. En estos casos es casi imprescindible que negocies con el bolso en tus manos.

Lo más habitual es que busques los mejores chollos a través de páginas de internet, y es precisamente en estas donde encontramos las peores estafas. Por ese motivo te aconsejamos solo comprar por internet en páginas verificadas con una reputación en el sector que te ofrezcan todas las garantías de compra y dispongan de un equipo especializado que haya verificado la autenticidad de los bolsos antes de ponerlos a la venta.

Para que tengas todas la garantías antes de realizar la compra te aconsejamos consultar este listado de tiendas de bolsos de lujo de segunda mano de confianza. Se trata de tiendas verificadas expertas en el sector y con años de experiencia en las que puedes gastar tu dinero con la seguridad de comprar un bolso 100% original.

Ya seas una estudiante que busque la posibilidad de lucir un bolso de su marca preferida a un precio muy inferior o simplemente una mujer a la que le guste coleccionar artículos de moda de lujo, cuando compres artículos de segunda mano debes hacerlo con precaución. A todas nos une la misma pasión por la moda, y a la vez sentimos ese impulso casi incontrolable cuando nos pasa por delante el mejor chollo que hayamos visto en nuestra vida. Pero cuando bolsos usados se trata debemos hacer uso de la razón y controlar nuestros sentimientos antes de tomar la decisión.

