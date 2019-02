Los famosos y el mundo de la moda lloran la muerte de Karl Lagerfeld

El mundo de la moda se ha teñido de negro con la muerte de uno de los diseñadores más influyentes del mundo: Karl Lagerfeld.

El “káiser de la moda” ha fallecido hoy martes en París y ya llevaba varios meses en la sombra sin apariciones públicas, ni siquiera al desfile de Chanel –lo que levantó sospechas-.

Una imagen que será difícil de olvidar con sus siempre gafas negras, su coleta baja con el pelo blanco y sus elegantes looks en blanco y negro, eran la seña de identidad de Karl.

A los 85 años y con toda una vida dedicada a la moda, su muerte ha revolucionado las redes sociales. A nivel internacional, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista o Karolina Kurkova han recordado sus trabajos junto a él haciendo especial hincapié en todo lo aprendido. Kim Kardashian también se ha sumado a esta despedida afirmando la buena relación que tenían, influencers como Chiara Ferragni o actrices como Diane Kruger.

La española Penélope Cruz, embajadora de Chanel, se ha puesto más profunda en Instagram: “Mi querido Karl, nunca olvidare el cariño y respeto con el que siempre me has tratado, tu generosidad, tu mente brillante y todo lo que me has hecho reír. Todos los momentos vividos contigo desde el día que te conocí, son un tesoro que se queda guardado en mi corazón para siempre. Gracias por inspirarnos con tu arte durante todos estos años. Gracias maestro. Te quiero mucho”.

Paula Echevarría, Nati Abascal y Nieves Álvarez, son algunas de las celebrities españolas que han dado el pésame y muestras de cariño a los familiares.

Lagerfeld ganó gran parte de su popularidad por su vinculo a la firma de Chanel, a su actividad como fotógrafo y también a sus llamativas apariciones públicas, en las que por lo general estaba rodeado de celebrities y modelos.También fue famoso por una drástica transformación de su cuerpo, cuando perdió alrededor de 36 kilos en un año.

"De repente me quise vestir diferente, usar prendas diseñadas por Hedi Slimane" afirmó. "Pero esta ropa, lucida por chicos muy, muy flacos -y no por hombres de mi edad- requería que perdiese por lo menos 36 kilos. Me costó exactamente trece meses".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.