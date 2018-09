Riccardo Tisci presenta su primera colección para Burberry en Londres con Kendall Jenner sobre la pasarela

"Kingdom" es el nombre de la primera colección de Riccardo Tisci para Burberry con la que ha debutado sobre la pasarela de Londres para primavera verano 2019. Con ella celebra la diversidad y el corazón de Inglaterra: el crisol de la creatividad y las tradiciones de estilo desde el punk y rebelde, hasta el formal y el refinado.

Una colección presentada en tres partes: refinada, relajada y de noche.

REFINED

Representando lo formal y refinado, definiendo los códigos de la casa más sartoriales reinventados a través de una lente contemporánea moderna.

Para las mujeres: gabardinas y abrigos de automóviles con cinturas ceñidas, faldas plisadas, faldas lápiz y blusas.

Para hombres: nuevo y elegante bloque de sastrería Burberry diseñado y desarrollado por Riccardo - 'English fit' - en estilos de surtido de doble botonadura y en nuevas fabricaciones.

RELAXED

Representa el espíritu más rebelde del Reino Unido inspirado en la idea de viajes y libertad.

Para las mujeres: faldas plisadas, camisas masculinas, camisetas masculinas, corsés, polainas, faldas lápiz, minifaldas y vestidos transparentes de encaje.

Para hombres: siluetas medidas y proporciones cuadradas que comprenden chaquetas con doble botonadura con construcciones suaves, la gabardina Westminster con mangas raglán y piezas en diseños llamativos y estampados.

INTRODUCING EVENINGWEAR

Una serie de delicados vestidos de noche de jersey femenino, todo en negro, que celebra la formalidad y el sentido del vestir para una ocasión que es tan intrínseca a la cultura británica.

See now, buy now

Las piezas selectas para hombres y mujeres de la colección de esta colección de Riccardo, están disponibles para comprar durante 24 horas exclusivamente en Instagram, WeChat y físicamente en la tienda insignia de Burberry en Londres, 121 Regent Street. Las piezas incluyen gabardinas de nylon, faldas para mujeres y diseños con monogramas de TB.

