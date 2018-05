Noelia López y Esmeralda Moya, protagonistas de la campaña de Sprinter colección baño

Sprinter ha presentado su nueva colección de baño para verano 2018 de la mano de las influencers Noelia López y Esmeralda Moya.

Ellas fueron las it girls de honor en la pool party de la marca el pasado jueves, dando el pistoletazo de salida al verano y presentando las nuevas colecciones beachwear para este 2018.

Tres colección para cada estilo de mujer: Mix & Match para las más camaleónicas, Fila para las más trendy y Silver para las adictas a los estampados

Destacan en la colección los tejidos confortables, los cortes que favorecen a todas las figuras y los básicos en tonos vivos.

Moda baño sporty

El look sporty lleva en el armario de baño un par de temporadas, y parece que no va a escaparse por ahora. Los bañadores y bikinis con cortes retro sirven tanto para ir a la playa como para usar a diario como bodys o crops top en tus looks más sofisticados.

Moda baño deluxe

Los cuellos halter que estilizan la figura junto al corte bandeau que realzan el pecho, los triángulos altos para chicas con curvas y los modelos brasileños para las más atrevidas, destacan en la colección de verano 2018 de Sprinter.

Biquinis y bañadores personalizados

Para las más camaleónicas y deportistas se encuentra la firma propia de Sprinter, Mix & Match, una línea de baño que permite personalizar el bikini según la silueta del cuerpo y el deporte que se practique durante las vacaciones, combinando braguita y top por separado.

De esta forma, la cadena deportiva adapta las últimas tendencias de baño a los gustos deportivos y formas de cada mujer.

Más de 100 combinaciones siguiendo las últimas tendencias en baño, que se adaptan a las curvas y al estilo de vida de cada mujer.

En Modalia | Dulceida, Alba Paul, Marta Lozano, Cristina Tosio,… las invitadas VIPs a la MBFWIbiza 2018

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.