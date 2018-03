Vicky Martín Berrocal en Maestros de la Costura viste a Raquel Sánchez Silva con un espectacular vestido lima

Vicky Martín Berrocal visitó el plató de “Maestros de la Costura”, el exitoso programa de Televisión Española sobre moda que busca al mejor modista amateur de España. Como homenaje a la diseñadora, Raquel Sánchez Silva, presentadora del talent show, lució un vestido de su colección conocido como Delhi. Este diseño está disponible en su colección Victoria, en la categoría de vestidos de fiesta y también lo puedes encontrar en la web de Ottro.com a un precio irresistible. La presentadora conquistó a los espectadores con este llamativo vestido corto amarillo limón, de manga ranglán con cortes realizados en piedras. También está disponible en color malva.

Antes de acudir al programa, la sevillana ya anunció en su cuenta de Instagram su participación en el talent de moda, donde adelantó los diseños que lucirían tanto ella como la presentadora, lo que ha provocado un mayor reclamo y expectación para todos los seguidores de la diseñadora y del programa. En la fotografía, Vicky aparecía junto a todos los miembros del jurado:

Con Vicky Martín Berrocal como invitada de lujo para acompañar al resto de miembros del jurado; Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain, la prueba de eliminación del tercer programa de “Maestros de la Costura”, exigía a los concursantes la confección y diseño de un vestido de inspiración flamenca, cogiendo como referente, los diseños que a lo largo de toda su carrera han caracterizado a la diseñadora sevillana, que siempre ha destacado por sus diseños y creaciones dentro de la moda flamenca.

Como todas las semanas, en la prueba final, los candidatos deben realizar un diseño escogido por los miembros del jurado. En esta ocasión, con la visita de Vicky Martín Berrocal, los concursantes disponían de 90 minutos para la confección de un vestido de corte sirena con volantes a medida. Esta prueba final es de vital importancia, ya que los candidatos se juegan a expulsión directa del programa. El vestido ganador y el que ha conseguido plasmar este concepto fue el de Antonio, que sorprendió a todos los miembros del jurado con este espectacular diseño:

Por su parte, Vicky Martin Berrocal decidió lucir para su visita al programa, un diseño de su colección Victoria (disponible en Ottro.com). Se trata de un mono cruzado, concretamente el modelo Daphne que ha lucido en anteriores ocasiones.

Durante su visita, la diseñadora aprovechó la ocasión para reivindicar la importancia y la calidad de la moda española y cómo han inspirado a muchísimos diseñadores a lo largo de todo el mundo. Para intentar ayudar y aconsejar a los concursantes, Vicky recordó como ella misma encontró la inspiración para realizar sus primeros diseños, he hizo especial alusión a la figura de su madre, quién siempre le ha servido de inspiración para realizar sus numerosos diseños.

Minutos antes de que finalizará la prueba de eliminación, la diseñadora dedicó unas palabras a todos los concursantes: “He disfrutado mucho y me emociona veros, me hubiera gustado ayudaros y me tenéis para ayudaros en vuestra vida, hay que sacar fuerzas y tirar para adelante… tenéis un meritazo y lo vais a conseguir, de verdad”. Estas fueron las palabras de apoyo y animó de la diseñadora justo antes de que los jueces aparecieran y mostraran su valoración final. Estas palabras junto con la reivindicación a sus orígenes flamencos y su orgullo ante la moda española, han servido de inspiración para todos los concursantes.

