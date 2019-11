Cristina Pedroche habla de la regla sin tapujos y se declara fan de la copa menstrual de Intimina

Ayer tuvimos el placer de asistir a la presentación de la copa menstrual de Intimina con Cristina Pedroche y disfrutar de una clase de yoga junto a su profesora Maite Aguirre (@soy_yogi).

Durante la presentación, se ha dió respuesta a cómo viven las mujeres con la regla, cómo se sienten y qué prefieren esos días, y Cristina Pedroche ha compartido su experiencia como mujer y fiel usuaria de la copa menstrual. Asimismo, Maite Aguirre ha impartido una clase de yoga para dar a conocer a las asistentes qué ejercicios son los mejores para aliviar los cólicos menstruales.

La regla, una función completamente natural en la mujer, empieza a tener más visibilidad en la sociedad, pero todavía falta mucho camino por recorrer.

Para casi 6 de cada 10 mujeres la regla no es vista en la sociedad como algo natural y consideran que se invisibiliza, mientras que para un 65% los anuncios publicitarios sobre la menstruación no son reales: no muestran cómo se siente la mujer durante esos días ni la realidad de la regla. Estos datos son algunas de las conclusiones extraídas del I Estudio sobre Regla, Salud Íntima y Deporte[1], elaborado por INTIMINA , compañía que ofrece la primera gama de productos dedicada a cuidar los aspectos de la salud íntima femenina, y presentado en un evento celebrado ayer en Madrid, que ha contado con la participación de la presentadora de televisión Cristina Pedroche y la instructora de yoga Maite Aguirre (@Soy_Yogi).

Durante la jornada, se ha habló de la necesidad de visibilizar la menstruación para acabar con el tabú que ha existido y existe en nuestra sociedad. En este sentido, la presentadora de televisión insistió en la importancia de hablar de la regla abiertamente.

“Cada mujer es diferente y cada una vivimos la regla de una manera. A algunas nos duele más y a otras menos, algunas también tenemos menos energía. También depende del mes, no todos los meses se tienen los mismos síntomas. No debemos avergonzarnos ni que la sociedad haga que la regla sea un estigma. Si nos apetece quedarnos en casa, lo hacemos, y si nos apetece salir, también. Cada una vive la regla a su manera y todas juntas debemos luchar para que no se invisibilice. La regla es algo natural y no debemos escondernos porque la tengamos, nos encontremos mal o estemos más sensibles o irascibles”, asegura Cristina Pedroche.

Asimismo, durante el evento hubo ocasión de hablar de las copas menstruales, un producto revolucionario que se ha convertido en una de las opciones en auge en todo el mundo. De hecho, España es el primer país de Europa en el que más copas se venden. Cristina Pedroche, junto con Pilar Ruiz, directora de comunicación de INTIMINA, hablaron de las claves y los factores que hay que tener en cuenta para elegir la copa.

“Animo a todas las mujeres a cambiarse a las copas menstruales, un producto respetuoso con el cuerpo y con el equilibrio íntimo. Además de ahorrar frente al gasto que supone el uso de compresas y tampones, también contribuimos al cuidado del medio ambiente, ya que evitamos desechar una cantidad incalculable de productos de higiene tradicionales, hechos en su mayoría de plástico, a la basura. En concreto, las copas menstruales de INTIMINA son perfectas ya que se adaptan a cada tipo de mujer”, ha resaltado Cristina Pedroche.

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir la copa menstrual?

Busca una copa que se adapte a tus necesidades. Hay un tamaño de copa menstrual para cada mujer y haber dado a luz por parto vaginal es uno de los factores determinantes a la hora de seleccionarlo. Las copas de INTIMINA ( Lily Cup y Lily Cup Compact ) tienen dos tamaños diferenciados por dos colores: tamaño A (rosa clarito), para mujeres que no han dado a luz o lo han hecho por cesárea, o tamaño B (rosa oscuro), para aquellas que han dado a luz por parto vaginal o tienen el suelo pélvico débil. Para las adolescentes, existe una copa para las primeras reglas: la Lily Cup One . Es perfecta ya que cuenta con un aro para facilitar la extracción y un borde doble a prueba de fugas.

Da importancia a los materiales. La copa menstrual es una opción respetuosa con el cuerpo de la mujer frente a otros productos de higiene íntima. No irrita y no produce sequedad. Las copas de INTIMINA están fabricadas en silicona de grado médico biocompatible, un material no poroso que previene el crecimiento bacteriano, lo que la hace muy higiénica. Además, están diseñadas para una larga duración, sin sacrificar su valor ni rendimiento. Cada uno de los componentes usados han sido testados, sin tóxicos ni químicos empleados como plastificadores).

Ten en cuenta la comodidad. Las copas menstruales están diseñadas para adaptarse a la anatomía de la mujer de la manera más cómoda posible. En concreto, las de INTIMINA son ultra suaves y forman un sellado con las paredes de la vagina completamente seguro. Con el efecto vacío se asegura de que la copa no se mueva ni el flujo se desborde. Además, cuentan con una solapa anti-desbordamiento para evitar posibles fugas y un tallo de fácil sujeción, y ofrece una textura única que asegura que la copa se mantenga firme durante su uso.

Ahorra dinero sin renunciar a la calidad. Una copa menstrual puede usarse hasta 10 años, por lo que se puede ahorrar una media del 75% de lo que se suele gastar en otros productos de higiene íntima. Con las copas menstruales de INTIMINA se gasta menos de 3 euros al año.

Ecología. Unos 100 mil millones de tampones y de compresas se desechan cada año al vertedero. Utilizar la copa menstrual supondrá un cambio significativo para el medio ambiente. En este sentido, INTIMINA trabaja creando productos que tengan significativamente un impacto muy reducido en el entorno natural.

