MTV EMA 2019: Rosalía, Becky G, Akon,... las mejores actuaciones en Sevilla

Estabamos seguras que los MTV EMA 2019 iban a dar mucho que hablar: alfombra roja, looks, actuaciones, premios,... si no pudiste verlos, no te pierdas nuestra selección de los mejores momentos.

Dua Lipa

Con una gran canción como "Don't Start Now," no necesitas mucho por lo que Dua Lipa se pasó al minimalismo (súper poderoso eso sí) con un cuadrado amarillo gigante y la gran compañía de bailarines con ella en el medio. Dua estaba equipada con un body negro muy sexy con cortes en el pecho y en el trasero (sí, has leido bien). ¡Muy ochentero todo!





Todos fueron del cuadrado a la pista para un impresionante baile con sillas y una coreografía que ensayaremos toda la semana (aunque seguro que sin éxito).

Mabel

Para su actuación de "Don't Call Me Up", Mabel comenzó dando un manotazo a algunos tipos detrás del escenario. Cuando ascendió al escenario principal, un grupo de bailarines de respaldo y un teléfono fijo de color púrpura gigante (¡súper retro!) estaban allí esperando que ella se colase directamente en los corazones de todos los que la vieron.



Niall Horan

No solo fue la primera vez que Niall Horan actuó en los MTV EMA, ¡fue su primera vez en los premios también! En su interpretación de su éxito "Nice to Meet Ya", Niall fue todo calma. Se trataba de él, su voz y su guitarra. Sin trucos en el escenario; solo un foco, algunas luces de fondo para amplificar grandes momentos instrumentales y la música.





Akon & Becky G

Becky G estaba tenía una doble función como anfitriona e intérprete en los EMA de este año. Para su primera vez al micrófono, ayudó a Akon a estrenar su nueva canción "Cómo No" con una gran fiesta en el escenario. Fue especial nivel: llegadas en carrozas de Carnaval, redoble de tambores de Akon y el atuendo de Becky con joyas que ... rivalizaría con cualquiera de los looks de Rihanna en Barbados.





Green Day

Desde la Plaza de España, Green Day interpretó su nueva canción "Father Of All ..." ante una multitud de fans que gritaban. Trajeron guitarras a todo volumen, pirotecnia, surf de masas e incluso sorprendieron a todos con un poco de su icónica canción "Basket Case". ¡Es difícil creer que hayan actuado juntos como banda durante 33 años!



Halsey

Halsey básicamente le dio a los MTV EMA una recreación en vivo del video musical de "Graveyard". (Bueno, menos Sydney Sweeney.) La actuación comenzó con una toma de Halsey tumbada en un jardín, y luego se trasladó rápidamente a un carrusel de caballos en ruinas. ¡Vaya voz!.



Ava Max

Para su actuación en los MTV EMA 2019, estaba claro que Ava Max tenía un objetivo en mente: asegurarse de que todos supieran de lo que era capaz. Al subir al escenario con un voluminoso vestido rojo y colocarlo contra una sección de cuerda, mezcló "Torn" con en el aplastante "Sweet But Psycho", ¡y nos ha encantado!



Rosalía

Una de las actuaciones más épicas de la noche fue, por supuesto, la de Rosalía. No solo porque parecía que toda la audiencia en FIBES sabía cada palabra de "Di Mi Nombre", sino porque era una pasada de principio a fin. ¿Comenzando con las sombras? ¿El coro más atractivo del mundo? ¿Voces listas para el estudio? Toda una prueba más de que Rosalía es la persona más genial del mundo.





NCT 127

Los chicos de NCT 127 no decepcionaron con su interpretación histórica de "Highway to Heaven". La actuación fue la primera no solo para la banda sino también para el K-Pop en general, ya que ningún otro grupo K-Pop ha actuado en la entrega de premios antes. Lo hicieron genial, con un excelente uso del fondo y el suelo de LED, y su ropa casual nos convenció totalmente. ¡Muy fans!



Becky G

Para su segunda actuación de la noche, Becky G llevó al público a un paseo cinematográfico a través de una obra musical. En primer lugar, lo que parecían ser los inicios conceptuales de una lujosa película de atracos: arcos, llamas, un sombrero de fieltro, hombres enmascarados con boinas y trincheras de cuero, todo a ritmo de reggaeton. Mientras se cambiaba de ropa, sombrero y falda, hizo la transición a diferentes canciones y dejó claro que esta actuación trata sobre la reinvención de Becky G. Ahora es una adulta, ¿de acuerdo? No lo olvides



Liam Gallagher - Medley: "Once," "Wonderwall"

Finalmente, el incomparable Liam Gallagher, el primer Rock Icon en la historia de MTV EMA, cerró el programa. Mantuvo las cosas clásicas, comenzando con "Once" en un escenario básico, poco más que unas pocas luces bien colocadas y su banda. La iluminación cálida en toda la multitud hizo el gran público se sintiera como en una sala de estar íntima. Obviamente, no puedes escuchar su voz y no morir de ganas de escuchar el aplastante "Wonderwall" de Oasis, un hecho que parece que Liam también sabe. Fue la manera perfecta de terminar la noche.

