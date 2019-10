Rosalía, Halsey, Becky G, Mabel, Akon,... los artistas que actuarán en los MTV EMA 2019 que se celebran en Sevilla

¡Estáis a punto de saber quiénes serán los artistas que actuarán en los MTV EMA 2019 y, en serio... ¡son LO MÁS!

Escucharemos a la artista multiplatino Halsey, la sensación española Rosalía, la reconocida cantante y actriz, Becky G, que también presentará, la superestrella mundial Akon, el fenómeno del pop Ava Max, además de la nominada a "Mejor Push" y "Mejor Artista Revelación", Mabel. Y pos supuesto, Green Day. No podemos creernos que vayamos a ver a estos seis artistas increíbles en el mismo sitio.

Ya vimos a Halsey interpretando "Without Me" en los MTV EMA 2018, y sabemos perfectamente que su actuación sería de nuevo icónica. Es posible que ya hayas oido su nuevo single, "Graveyard", un pequeño adelanto de lo que vendrá en su nuevo álbumManic que saldrá el 17 de enero de 2020 en Capitol Records. Viene pisando fuerte con tres nominaciones: "Mejor Colaboración", "Mejor Artista Pop" y "Mejor Look".



Por supuesto, Rosalía volverá al escenario este año con cuatro nominaciones: "Mejor Video," "Mejor Colaboración," "Mejor Look" y"Mejor Push." Su aparición en los MTV EMA confirma su rápida ascensión al estrellato mundial, a continuación de sus dos primeros MTV VMAs y el lanzamiento de su último single "Yo x Ti, Tu x Mi" con Ozuna y la elección de "La canción del verano" "Con Altura" con J Balvin y El Guincho.



Akon se unirá a nuestra fabulosa presentadora Becky G en el escenario mientras cantan "Como No", del primer álbum en español de Akon, "El Negreeto" que debutó como número 1 en las listas de éxitos latinas. Además de presentar y actuar, Becky G está nominada a "Mejor Artista Pop" este año. No podemos esperar para oir las canciones de su esperado nuevo álbum "Mala Santa".



Los MTV EMA 2019 se convierten en los debuts de Becky G, Ava Max y Mabel en el escenario de los EMA. Los nervios deben ser muy reales, pero sabemos que lo van a petar en el escenario. La actuación de Ava Max llega tras la premiere en MTV de su épico videoclip de "Torn", su último single. La sensación del pop británico Mabel interpretará su exitazo "Don't Call Me Up", de su álbum debut High Expectations. ¡Estas dos nominadas a "Mejor Push" y "Mejor Artista Revelación" vienen a darlo todo en los MTV EMA!



Lo creas o no, aún no hemos terminado. No te despistes porque más artistas serán anunciados muy pronto. No te pierdas los MTV EMA el 3 de noviembre en directo a las 9.00 desde el Centro de Conferencias y Exhibiciones FIBES en Sevilla y sigue a @MTVEMA en las redes sociales para más información.

Becky G, presentadora de los MTV EMA 2019

Todo lo que pidas, ella lo tiene. Becky G es capaz de hacerlo todo: canta, baila, rapea, actúa y mucho más. Becky G nació para estar bajo los grandes focos y su carrera polifacética se está acercando a lo icónico. El 3 de noviembre, Becky podrá añadir "presentadora de los premios más grandes de la música internacional" a su lista, cuando los MTV EMA 2019 comiencen en FIBES, Sevilla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.