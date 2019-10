Inspiración tendencias 2019: los mejores looks otoñales con botas y botines

Sin duda, las botas y botines son nuestro “must have” del otoño 2019 y la tienda Calzado y moda nos ha presentado una selección de lo más trendy para esta temporada.

Nos encanta combinar vestidos, mini faldas y pantalones anchos con este tipo de calzado, muy estiloso a la vez que cómodo y calentito, pero cada temporada se llevan de un tipo, así que toma nota de las propuestas en redes sociales de celebrities e influencers para inspirarte y vestir a la última.

Botas moteras

Una fuente de inspiración para preparar nuestro armario es el look de Elsa Hosk combinando los colores estrella (negro y beige) y dándole el toque de glamour con unas botas altas moteras.

En esta web tienes una amplísima variedad de este tipo de botas según tu estilo. Apuesta por unas grandes y llamativas, serán la clave de un look perfecto.

Botines cowboy

Los botines cowboy son otra apuesta segura de esta temporada (que vuelven después de varios años en la sombra).

Con falda de cuero en un Total Black como el de Paula Echevarría.

O tipo bota con un Total White como el de Rocío Osorno.

Ambas son pura inspiración para un look de diario repleto de estilo, sofisticación y comodidad. ¡Qué monas van estas chicas siempre!

Botas track

El look de Chiara Ferragni con botas track, nos alerta de otra tendencia estrella en calzado con la suela gruesa y dentada. ¿Te sumas a ella para darle “rollo” a todos tus outfits?

Botas altas

Si hay un clásico que nunca (pero nunca) pasará de moda son las botas altas de tacón y piel. Sino tienes unas en tu zapatero, píllatelas con urgencia porque son la clave de un look otoñal elegante y a la última. Lisas, con estampado animal, tacón fino, gordo,… busca las tuyas. Alexandra Pereira nos ha dado una pista…

Para ir al trabajo, de cena, de compras,… sea cual sea el plan, hacen de un look básico y aburrido, uno repleto de estilo -como el de Mery Turiel-.

Nos gustan con pantalón pitillo por dentro, con vestido camisero largo, con falda midi,… sea como sea, estarás perfecta.

Punta cuadrada

María Pombo nos propone la punta cuadrada en botas y botines. Te aseguramos que es otro acierto seguro.

Con estos tips de estilo, ya estás preparada para pisar con fuerza porque "these boots are made for walking".

Así que ya sabes, esta temporada se lleva el negro combinado con nudes y marrones, lo mini combinado con botas y botines, los abrigos oversize, el cuello vuelto, los volantes y los flecos.

¿Has tomado nota, no? pues ya estás preparada para arrasar, ser el centro de todas las miradas y de los "me gusta" de instagram.

