Looks de verano para ir a trabajar: nos inspiramos en Paula Echevarría

El Instagram y el blog de Paula Echevarría son todo una inspiración para vestir esta temporada – ahora que ha llegado el calorcito-. La actriz sabe cómo vestir fresca, estilosa y cómoda para el día a día más caluroso.

Lo bueno de esta época es que con un vestidito o mono y unas sandalias planas o de tacón, tenemos el look perfecto para lo que sea: ir a trabajar, de compras, de paseo en vacaciones o a esa cena romántica con nuestro chico.

Te traemos nuestros favoritos de Pau, toma nota:

El moño desenfadado con el que Paula ha combinado este look nos hace sentirnos muy identificadas a todas. ¿Qué hay de esos días en los que llevamos el pelo sucio, no tenemos tiempo de lavarlo y no sabemos qué hacer? Voilá! Moño alto y monísima de la muerte. Ella lo ha combinado con un vestido largo al tobillo, sin hombros y con estampado de jirafas de la colección de Dolores Promesas.

Las sandalias que luce son el modelo Daniella de su colección para Más 34 by Paula Echevarría: unas palas de piel y cuero trenzado en marrón que quedan bien con cualquier look y son más cómodas que unas zapatillas. Este modelo lo ha sacado en 3 colores, marrón, beige y negro.

El bolso es de CHLOÉ, el cinturón de ANTIK BATIK, pendientes de MANGO, anillos de TOUS y gafas de su colección PAULA ECHEVARRIA FOR HAWKERS.

Con un total look de Mango muy veraniego: con mono tipo blazer en blanco, sandalias de esparto y pitón, riñonera, bolso y pendientes bicolor.

Rojo y blanco, combinación que siempre funciona pero en el verano más aún. Con vestidito de MIOH, sandalias de MANGO, bolso de FURLA, anillos de TOUS y gafas de PAULA ECHEVARRIA FOR HAWKERS.

Ella misma define este look en su blog “cuando la sencillez gana”, porque es un look sin ninguna complicación, básico y cómodo pero funciona al 100%. Con vestido de cruzar de BROWNIE, cesta de mimbre con asas de piel de AM BY ALEJANDRA MONTANER, collares de AGATHA, anillos de TOUS, gafas de PAULA ECHEVARRIA FOR HAWKERS y sandalias planas ideales de PORRONET.

