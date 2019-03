Los mejores vestidos de las famosas en la alfombra verde de los Premios Dial

Anoche tuvo lugar la gala que reúne a los mejores y más populares cantantes del país: los Premios Dial. Tuvo lugar en el Recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Una alfombra verde que estuvo arropada por todos los fans de los artistas que no quisieron perder la oportunidad de un "selfie" con sus ídolos.

Sara Salamo acudió para entregar un premio. En cuanto a su look, sabemos que no es fácil vestirse con un embarazo tan avanzado pero en este caso el error estuvo en vestirse con un tejido que se arrugaba tanto porque al posar en el photocall, no le sentaba muy bien. Aunque en general, entre el peinado, el maquillaje y esa belleza, Sara estaba radiante posando ante las cámaras.

Ana Guerra dio mucha “guerra” con un sensual vestido de lentejuelas doradas muy corto, asimétrico, con abertura en el vientre y una sola manga.

Para posar en la alfombra verde, Aitana apostó por un vestido rojo palabra de honor.

Pero nuestro look favorito de la noche, sin duda alguna, fue el que lució para cantar en directo con Antonio José “vas a quedarte” de la colección de Rocío Osorno en color azul marino, con brilli, brilli y súper escotazo en la espalda.

Mirian Rodríguez de OT lució muy atrevida con un vestido corto con escote en V y lentejuelas.

Vanesa Martín sorprendió con un vestido camisero de rayas. Muy sencillo para la ocasión.

El negro fue el color elegido por los hombres. Pablo López, David Bustamante, Cepeda, Pablo Alborán, Carlos Baute y David Bisbal, tan elegantes como siempre. Unos más clásicos y otros más rockeros y desenfadados como el autor de “Solamente tú”.

Manuel Carrasco y Melendi, en cambio, apostaron por looks más atrevidos y coloridos que rompían con lo clásico. ¡Olé por ellos!

En Modalia | Premios Óscar 2019: los mejores vestidos y memes de las celebrities en la alfombra roja

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.