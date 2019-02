Sudadera y jeans, copia el look diario de Paula Echevarria con la colección de Zara TRF

Todo no son taconazos, vestidos ajustados y trajes de chaqueta, Paula Echevarría también nos da lecciones de estilo con looks más casuales pero repletos de estilo.

El último lo ha compartido en sus redes sociales y en su blog personal Tras la Pista de Paula con unos jeans pitillo de Stradivarius –parecen que es su marca favorita para elegir jeans-, una sudadera negra larga con capucha de la colección de Chiara Ferragni, deportivas blancas de Adidas Continental 80, gafas de Givenchi y bolso- mochila de Karl Lagerfeld.

Un look súper fácil de copiar. Por ello, nos hemos ido a las colecciones de nuestras marcas favoritas para encontrar un look similar. Los vaqueros esta claro que nos quedamos con los de Stradivarius, pero con esta selección de sudaderas a la última en moda, no sabrás cual elegir.

La colección de Zara TRF es muy variada en cuanto a sudaderas. Entre nuestras favoritas, esta corta con capucha ajustable y manga larga. Detalle de estampación en frontal de © Ana Mushell 2019 con bajo con cordón ajustable por 22,99€.

Muy similar a la de la actriz pero sin capucha, es esta básica de la colección de Zara con texto frontal “I must be dreaming” con cuello redondo y acabados en rib por 9,99€. Lo mejor es que es de algodón orgánico que se cultiva mediante prácticas que nos ayudan a proteger la biodiversidad como la rotación de cultivos o la utilización de fertilizantes naturales.

Además, esa disponible en cuatro colores más: amarillo fluor, rosa fluor, gris y rojo

Y a más similar para copiar el look de Paula, es esta Sudadera de cuello con capucha con botón presión y manga larga con acabados en rib. Detalle de texto en frontal y espalda de la canción RESPECT © UNIVERSAL MUSIC -25,95€-.

En Modalia | Influencers en los Premios Goya 2019: Rocío Osorno, Paula Órdovas, Marta Lozano, Mirian Pérez,… las mejores vestidas en la alfombra roja

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.