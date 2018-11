Selena Gómez diseña su primera colección para Puma llamada “Strong Girl”, SG x Puma

La colección más esperada de la temporada ya está aquí. Selena Gómez y Puma se han unido para crear una colección única en el mundo con la palabra “strenght” (fuerza) cosida en cada una de sus prendas. En su primera colaboración con la marca, Selena Gómez se inspira en el legado de otras mujeres de la historia que demostraron su fortaleza con diferentes acciones y actitudes y lo plasma en una colección diseñada para las chicas de hoy en día.

Mujeres fuertes y que tienen claro qué huella quieren dejar en el mundo. Mujeres compasivas pero inflexibles, sin miedos pero accesibles.

El nombre de la primera colección SG x Puma es "Strong Girl", un guiño a las iniciales de Selena (SG). Con esta colección, Selena quiere mostrar a las chicas que una de las cualidades más importantes que hay que tener en la vida es la "fortaleza". La colección presenta colores fuertes y diseños atrevidos para destacar entre la multitud. Todo un equilibrio entre feminidad y vanguardia, deporte y moda. La colección incorpora diferentes gustos y estilos que pueden atraer a las chicas más Fuertes en su ajetreo diario.

Una de las piezas más importantes de la colección son las nuevas SG Runner, las zapatillas diseñadas por Selena Gómez.

La colección en su conjunto es muy versátil, ya que incluye prendas que se pueden combinar y mezclar de infinitas maneras, dependiendo del estado de ánimo de cada chica o de su estilo personal. Muchos de los diseños se inspiran en 1992, el año en el que nació Selena y, aunque la mayoría de la colección está basada en el estilo de las prendas de running y de training, todas muestran su enfoque fashion. En definitiva, una colección increíblemente flexible y diseñada para llevar de distintas maneras.

La colección "Strong Girl" anima a las mujeres a destacar entre la multitud. Selena, todo un ejemplo de fortaleza, no tiene miedo a los desafíos y explica de la siguiente manera la inspiración que hay detrás de su primera colección con PUMA: “La fuerza es algo que trato de poseer todos los días. Quería crear una colección que haga que las mujeres se sientan sexys, empoderadas y fuertes. Amo cada pieza que he diseñado y espero que inspire a otras chicas a encontrar su fortaleza interior".

Las mujeres fuertes levantan a otras mujeres, por eso, PUMA y Selena reunieron a un poderoso equipo de mujeres para formar parte de esta primera campaña SG x PUMA. La artista Dana Veraldi (@danaveraldi) mejoró el packaging y las imágenes de campaña con sus ilustraciones. La fotógrafa Katie McCurdy (@katiemccurdy_) dio vida a la campaña con su ojo fotográfico, rindiendo homenaje a la chica fuerte que tiene dentro. Por último, pero no menos importante, la campaña presenta a las amigas más cercanas de Selena, mujeres fuertes que la rodean todos los días: Connar Franklin (@connarfranklin), Raquelle Stevens (@raquellestevens), Courtney J. Barry(@courtneyjbarry), Caroline Franklin (@caro_franklin) y Teresa Marie Mingus (@ tmarie247). Selena tenía algo que decir sobre sus amigas: "No estaría donde estoy hoy si no fuera por mis amigas".

