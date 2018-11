Inspiración Paula Echevarría: los looks de invierno más estilosos de Stradivarius y Mango

No hay duda de que es una de nuestras mejores inspiraciones a la hora de vestir cada temporada. Paula Echevarría es una It Girl sencilla, elegante y low cost. Por eso, hemos seleccionado sus últimos looks invernales para que tomes nota para vestir cada mañana antes de ir al trabajo.

Un look básico y atemporal: vaqueros, jersey ancho de cuello vuelto y botines.

En este caso, la actriz luce los jeans y jersey de la colección otoño invierno 2018/19 de Stradivarius, los botines en ante color gris de Carmela Shoes, gorra de Fetiche Suances, bolso de Dior y anillos de Tous.

Y de la oficina a tomarte una cañas con los amigos, ¿qué mejor que un look arreglado pero informal?

Vestido camisero corto de estampado animal de serpiente de Stradivarius combinado con medias medio tupidas negras, botines de piel de Alpe, Bolso de Alpe, arigo de Joseph para Alejandra Montaner y anillos de Tous.

No hay nada más elegante y atemporal que un look en blanco y negro, como este con mini falda de pata de gallo de Mango combinado con jersey negro de Brownie, botines de ante con cordones de Mango, chaquetón de Mango de otra temporada, bolso de Miu Miu, gafas Polaroid y anillos de Agatha.

Con camisa beige anunada en la cintura de Mango y falda de vuelo con estampado de Fetiche Suances, Paula ha conseguido un estilismo muy otoñal para cualquier plan con botines de Alpe.

Aunque parezca que es lo de menos, el lazo del pelo de Stradivarius que Paula ha añadido a este outfit, es una de las claves. La falda es de Cool the Shack, el jersey y la chaqueta de Brownie, las medias de Etam, las botas mosqueteras de Mas 34 y el bolso de Alejandra Montaner.

En Modalia | Camel y negro, la combinación favorita de Paula Echevarría para los looks de otoño 2018

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.