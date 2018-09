Looks de entretiempo otoño 2018: inspírate con Paula Echevarría y la colección de Stradivarius y Zara

Después de que Paula Echevarría volviera de vacaciones al blog “Tras la Pista de Paula·, no os habíamos hecho una selección de sus estilismos. Aprovechando que ha llegado el otoño oficialmente pero el calor no se quiere ir, os traemos un popurrí de looks de entretiempo inspirados en la actriz para que tomes nota.

Falda larga estampada

Ella misma confiesa que una prenda muy recurrente para estos días es la falda larga. La suya es de una marca creada y fabricada a mano por artesanos en Africa que se llama Tufaffi y la ha combinado con camiseta de New Yorker, sandalias de Zara, bolso de Valentino, cinturón de Antik Batik, aros de Mango, anillos y collar corto de Agatha y collar largo de Toscana Pulseras.

Mini falda y Blazer

Combinar una mini falda en color camel con una chaqueta americana es un look perfecto otoñal. Ella misma lo define como “la perfecta mezcla entre un look clásico y tendencia”.

La falda vaquera color camel y los pendientes son de Stradivarios, la camiseta de Alejandra Montaner, la blazer y las sandalias de Zara, el bolso de Fetiche Suance, las pulseras de Dior, los anillos de Tous y el cinturón de Gucci.

Vestido largo

Otra prenda fetiche en esta temporada de entretiempo es el vestido largo como este con manga larga en color blanco roto de Rococoa Candas. Paula lo lleva con con sandalias de cuña de It Shoes, bolso de Valentino, anillos de Tous, pendientes de Stradivarius y cinturón de Antik Batik.

Vestido midi

Si no quieres que el buen tiempo termine, ficha este vestido midi de punto beige de Stradivarius con botones de arriba abajo, bolso de Fetiche Suances, sandalias de Zara, anillos de Tous, pulseras de Dior, gafas de Fendi, collar corto de Agatha y collar largo de Toscana Pulseras.

¿Cuál es tu look de entretiempo favorito? ¿Os habéis fijado que en todos lleva las sandalias de Zara?

