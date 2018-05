Dulceida, Alba Paul, Marta Lozano, Cristina Tosio,… las invitadas VIPs a la MBFWIbiza 2018

La Mercedes Benz Fashion Weekend Ibiza celebró ayer, 25 de mayo, su segunda edición con la asistencia de numerosos rostros conocidos nacionales e internacionales.

Un evento de moda que se celebra en la isla para presentar las colecciones Crucero de diseñadores de renombre. En esta edición participaron Alvarno, Andrés Sardá, Custo Barcelona, Jorge Vázquez y The 2nd LAB by The 2nd Skin Co., así como por la firma de swimwear y beachwear, MelissaOdabash.

Sobre la pasarela con fondo en la playa destacaron las prendas muy femeninas, de estilo fresco, relajado y alegre, con notas de color y atractivos estampados, pensadas para disfrutar junto al mar o en viajes llenos de acción.

Para la noche, las prendas se transforman, ofreciendo un espíritu de fiesta sofisticado y exquisito, rebosante de feminidad y buen gusto.

Las celebs e influencers más VIP no quisieron perderse ningún detalle de este relevante evento de moda que mejoró considerablemente respecto a la primera edición.

Aida Domenech (Dulceida) junto a su pareja Alba Paul

La pareja más de moda de las redes sociales, Aida Domenech y Alba Paul fueron las influencers que más acapararon miradas. Dulceida apostó por un look muy ibicenco de vestido corto crochet en color beige y Alba un Total Look rosa.

Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo

Súper coloridas y guapísimas, Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo, no quisieron perderse este súper evento de moda.

Charo Izquierdo

La directora de la pasarela, Charo Izquierdo, apostó por un elegante vestido rojo con escote en pico.

Elena Tablada y Cristina Tosio

Las lentejuelas, los brillos y el color nude fueron la apuesta de Elena Tablada y Cristina Tosio.

Invitadas VIPs

El “Street Style” de MBFWIbiza estuvo lleno de estilismos rompedores. Estos fueron algunos de los más destacados.

¿Cuál fue tu favorito?

