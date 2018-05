Vestidos estampados, la tendencia de primavera 2018 por la que apuesta Paula Echevarría

Paula Echevarría nos da una lección de estilo en cada post que publica en sus redes sociales. Sabe cazar las tendencias como nadie, es una de las celebrities más influyentes y además tiene ese toque de estilo de “menos es más” que nos encanta.

Por eso, para que tomes nota y prepares tu fondo de armario primaveral para este buen tiempo que acaba de llegar, hemos seleccionado los estilismos con vestidos estampados de Paula Echevarría.

Este vestido de Fetiche Suances con inspiración kimono japonés en color rojo y estampado blanco con la forma de las mangas anchas, nos encanta. Ella lo combina con vestidos de ante beige de Alma en Pena, anillos de Tous y gafas de Dior.

Los lunares se han vuelto en el estampado fetiche de esta temporada primavera verano 2018. Estamos acostumbradas a verlos en blanco y negro, pero este vestido en marrón y blanco que nos propone la actriz, nos flipa. El vestido de Paula es de Dolores Promesas, al igual que la americana blanca, los zapatos de Úrsula Mascaró, el bolso de Dolce & Gabbana, los anillos de Tous y las gafas de sol de Paula Echevarría For Hawkers.

Con un toque más sport deluxe, Paula apuesta por un vestido mini con estampado de estrellas, que ella misma cuenta en su blog “lo compré este pasado puente en una tiendecita de Marbella que no me acuerdo ni cómo se llama pero lo vi y me enamoré, tanto, que cuando además vi el precio (20 euritos!!!) me lo compré igual en dos colores! Ya os enseñaré el otro porque tienen pinta de convertirse en mis básicos de entretiempo”.

Lo combinó con una chaqueta de entretiempo blanca de The Extreme Collection, zapatillas de Adidas y gafas de Dior.

¿Cuál es tu estampado favorito para esta temporada?

