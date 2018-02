La firma de hogar de Martina Klein decora el stand de la feria de ARCO de Ron Zacapa

El futuro y la mujer son los protagonistas de esta edición de la feria de ARCO y, como abanderada, quién mejor que Martina Klein, que presentó ayer en el exclusivo espacio gastronómico de Ron Zacapa, su proyecto de decoración más ambicioso hasta el momento.

Lo de Manuela, su nueva firma de hogar, ha sido con la que ha recreado un lugar mágico con elementos de su nueva colección, inspirados en la naturaleza de Guatemala, y que anima a reconectar y relajarse en un fiel reflejo de la filosofía de la firma, The Art of Slow.



La modelo está afianzando su carrera en esta disciplina y, para este ambicioso debut, ha elegido una de las citas más importantes del panorama cultural: ARCO.

El espacio nos transporta a una zona al aire libre rodeada de vegetación en cuyas paredes encontramos inmensos lienzos pintados a mano con palmeras y pájaros exóticos.

“La inspiración en esta aventura han sido los campos de caña de Guatemala y los dedos de las mujeres originarias que trenzan el petate que envuelve las botellas del ron. También la fuerza de la naturaleza, los volcanes, las nubes, su majestuosidad... Queríamos reflejar la belleza de todo esto”, añadió. En su faceta más personal como madre, modelo, presentadora y ahora decoradora, Klein afirma que “es muy muy difícil conciliar la vida personal con el trabajo, pero es nuestra misión en la vida”.

Klein ha usado en su diseño las cañas de azúcar, la materia prima del ron. “El verde de los bosques, la selva tropical y las aves exóticas se reflejan en los bordados y estampados de los linos, que visten los cojines y que, además, formarán parte de la próxima colección. Esa misma selva que nos invita a viajar y que nos recuerda que el espacio y el tiempo son conceptos relativos y lo que importa es disfrutar del momento”, apunta. La belleza de los hermosos paisajes y elementos naturales de Guatemala se recrean en “la madera en tono natural de las barricas, encargadas del proceso de aromatizar y añejar el néctar de azúcar, presente en todo el mobiliario”, continúa.

En la presentación de ayer, la acompañaron los chefs Iván Morales y Álvaro Castellanos, del Grupo Arzábal, que explicaron su propuesta gastronómica que marida con los exclusivos cócteles de Ron Zacapa en ARCO. “La gastronomía y el arte cada vez están más fusionados, tanto en el diseño de los espacios, como en la decoración de las mesas, así como, la presentación del producto, que siempre buscamos que transmita sensaciones”, comentó Iván Morales.

Ron Zacapa, reconocido como uno de los mejores rones del mundo, no quería perderse esta oportunidad de mostrar su particular filosofía The Art Of Slow que invita a reconectar y disfrutar de los placeres de la vida.

