Mono negro con brocado y una manga, el look de Paula Echevarría para asistir al programa “Volverte a ver”

Vísperas de los Premios Feroz, ya estamos pensando con qué look nos sorprenderá Paula Echevarría esta noche… de momento solo sabemos, por un adelanto en su Insta Stories que lucirá las uñas negras.

Mientras esperamos ansiosas a qué llegue el momento, hemos analizado el último estilismo que eligió para acudir al programa de Telecinco “Volverte a ver”.

Una noche llena de emociones e historias bonitas en la que ella misma confiesa: “Yo siempre he sido muy fan de ese tipo de formatos y por eso cuando me llamaron para participar y dar una sorpresa a Cristina no me lo pensé 2 veces y me alegré mucho de poder estar allí con ella y sus padres y como no, acompañando a Carlos Sobera y a la cadena en esta nueva andadura”.

La actriz asturiana apostó por un mono negro en tejido brocado con una manga con volumen en el hombro súper favorecedor y estiloso. Lo combinó con unas sandalias de Aquazzura y joyas de Tous. ¡Muy a la altura de Alfombra Roja!

En cuanto al maquillaje y al pelo fueron obra de Miguel A. Alvarez, muy natural y sencilla.

Otro estilismo del que no paramos de pensar con qué nos sorprenderá Paula, es el de la gala de los Premios Goya 2018… tendremos qué esperar para saber, en primer lugar, si asistirá, y en segundo lugar si volverá a confiar en sus amigas de la firma Dolores Promesas… como es habitual en las Alfombras Rojas de la actriz.

En los Premios Feroz 2017, fue una de las protagonistas de la noche con un vestido de lentejuelas azuladas, rosas y plateadas sobre tul en una diseño palabra de honor de Dolores Promesas.

¡Qué ganas de verla!

