Los propósitos de año nuevo de Sara Carbonero

Ya sabéis que el blog de Sara Carbonero es uno de nuestros favoritos por todo lo que la periodista nos enseña. Con un poco de retraso, pero muy profundo, nos ha contado en su último post sus propósitos para el año 2018 el que ha titulado “Siempre hay una primera vez para…”

Ella confiesa que adora comenzar un nuevo año y las nuevas oportunidades y que ya que las aguas han vuelto a su cauce y 17 días después de comenzar el año estamos más asentados, es el mejor momento para “hacer borrón y cuenta nueva”..

“Para mi el uno de enero es eso, una página en blanco que permite ser rellenada al gusto, unos zapatos nuevos con los que enfrentarse a los 365 días que están por venir. En definitiva, una excusa para dejar todo lo malo atrás y esbozar nuestra particular retahíla de buenos propósitos que esperemos, no caigan en saco roto. Porque tal vez este 2018 con olor a limpio sea el que realmente marque la diferencia. Yo, por si acaso, ya tengo una lista de cosas que me gustaría hacer por primera vez. Con suerte, cuando llegue el próximo 31 de diciembre y echemos la vista atrás, el viaje habrá merecido la pena”, cuenta Sara Carbonero.

Entre sus propósitos están:

Hacer un viaje sin saber el destino: de esto ya os hemos hablado en Modalia. Son los packs sorpresa de Waynabox en los que por un precio desde 150€, te adjudican un destino secreto con vuelo y alojamiento. No hay nada como dejarse llevar…

Viajar sin billete de vuelta: este es más complicado pero no imposible. “Descubrir mundo disfrutando de cada momento, sin andar preocupados por cumplir horarios y sin tener la temible vuelta a la rutina planeando sobre nuestras cabezas. Sé que suena casi imposible pero también se trata de soñar, ¿verdad?”, cuenta Sara.

Viajar en solitario: en este propósito nos habla de su viaje a Senegal con Unicef en el que tuvo emociones muy fuertes que le gustaría volver a repetir.

Hacer cursos: de fotografía, de cocina, de pintura,… Sara Carbonero cree firmemente que todos deberíamos esforzarnos por aprender algo nuevo cada día, por pequeño que sea, y mimarnos a través de nuestros ‘hobbies’ y pequeños placeres cotidianos.

Hacer un detox digital: y dejar el móvil y el portátil por un tiempo aplicando la filosofía favorita de la mujer de Iker Casillas: el “Slow Life”.

Aunque como nos pasa a todos, cumplir propósitos no siempre es fácil, ella misma confiesa: “el 31 de diciembre hablamos y echamos cuentas”.

