Copia los looks de otoño de Paula Echevarría, estilosos y a la última en moda 2017

Aunque somos más del clima veraniego, hemos de reconocer que nos encanta vestirnos en invierno y superponer capas estilosas para tener un look perfecto. La más experta en esto es Paula Echevarría, que sabe como lucir radiante en cada temporada del año.

Los últimos looks publicados en su blog personal de la revista Elle “Tras la Pista de Paula” nos han encantado e inspirado y, por supuesto, los hemos copiado para vosotras.

Entre nuestros favoritos destaca este con colores de otoño y con un estilo muy parisino – chic con falda de polipiel de la nueva colección otoño invierno 2017/18 de Stradivarius, jersey de Guess, abrigo de Dolores Promesas, bolso de Sandro y boina de Fetiche Suances.

Los zapatos, diferentes a los que estamos acostumbradas a verle a la actriz, pero súper monos con flores bordadas en tejido de terciopelo azuk, tacón alto y pulsera al tobillo son de Martinelli.

Otro look de otoño de Paula Echevarría, súper cómodo, sencillo y estiloso es este con jersey de Fetiche Suances. “Que las estrellas me vuelven loca a estas alturas no es ningún descubrimiento, ya vayan en cualquier tipo de prenda, complementos, joyas… ¡donde sea!”, cuenta Paula en su post.

Lo ha combonado con jeans de Cheap Monday, abrigo de Joseph para Alejandra Montaner, gorro de Gust&Love, bolso de Louis Vuitton y zapatillas new balance.

Y por último, nuestro favorito con jeans pitillo y botas mosqueteras para un look diario o de fin de semana.

Ella misma lo define como elegante y chic y es muy fácil de copiar con jeans de Stradivarius, jersey de Fetiche Suances, cazadora de Alejandra Montaner y bolso de Louis Vuitton. Las botas altas en color negro y de ante son de Más 34.

¿Cuál es tu estilo?

