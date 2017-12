Cristina Pedroche adelanta los detalles de su vestido de Nochevieja 2017 para dar las campanadas en Antena 3

Esta mañana, Cristina Pedroche nos contaba en sus redes sociales la primera pista de su esperado vestido de Nochevieja.

No hay año que la presentadora no cause una polémica con la elección y de mucho que hablar, llegando incluso a ser Trendig Topic con su propio hashtag #PedrocheCampanadas.

Pronovias

La firma encargada de vestir a la mujer de DabizMuñoz, en la Gala de Antena 3 por tercera vez, será Pronovias.

Cristina Pedroche despedirá el año desde la Puerta del Sol de Madrid con un espectacular diseño de Hervé Moreau, Director Artístico de Pronovias, quien ha expresado su entusiasmo por volver a vestir a la presentadora: “Cada año ha sido una gran experiencia, pero éste me hace especial ilusión. Vamos a rememorar grandes e importantes momentos”.

Hervé Moreau trabaja aportando su estilo, experiencia, diseño y creatividad que se manifiestan en las colecciones que cada temporada salen del taller de diseño, el epicentro donde se materializan las nuevas ideas y la personalidad de Pronovias.

“Nunca dudé de la marca que este año me vestiría de nuevo en las Campanadas. Sé que se especula mucho con mi vestido. Quién lo hará, cómo será… Era imposible hacerlo con nadie que no fuera Hervé, el diseñador de Pronovias. Siempre consigue llevar mi idea loca (ya pasada por el filtro de Josie) a un nivel mágico. Esto funciona así. Yo le paso una idea clara pero con mil detalles y Hervé me escucha atentamente, lo mete todo en una batidora, mete sus polvos mágicos (que es básicamente su creatividad) y siempre acierta. Siempre me presenta algo más espectacular de lo que yo me había imaginado”, cuenta Cristina.

Los nervios de Cristina Pedroche

Ella confiesa en su blog personal de Hola que aunque lleve cuatros años presentando las campanadas, se sigue poniendo nerviosa: “Sé que tendré muchos ojos mirándome, mucha gente con ganas de criticarme, unas críticas serán buenas y otras no tanto. A estas alturas siempre pienso: ”¿me habré pasado?, ¿estará este vestido a la altura de los anteriores?, ¿gustará?, ¿se dará cuenta la gente de cuanto tiempo e ilusión he invertido en este vestido?…” Entonces me entran muchísimos nervios y ansiedad”.

