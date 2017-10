Los productos de belleza que usa Sara Carbonero

Sara Carbonero ha recibido otoño con un post en su blog personal “Cuando nadie me ve” en el que cuenta sus imprescindibles de belleza.

“Árboles que pierden sus hojas, niños que estrenan libros de texto, escaparates que se llenan de nuevas propuestas… El otoño invita a renovarse, a cerrar con llave la puerta del verano y a prepararse para todo lo que está por venir. Por ello, es un mes perfecto para darse un capricho, para estrenar, y también para deshacerse de todo lo que ya no sirve. O si hablamos de moda, para librarnos de todas esas prendas que guardamos temporada tras temporada, convencidas de que volveremos a darles uso cuando en realidad, sabemos están condenadas a acumular polvo un año más. Recuerdo que hace unos años mi amiga Mayra me dijo que la clave para tener un armario bien ordenado y no acumular ropa de manera innecesaria es que cada vez que entre una prenda nueva, una vieja tiene que salir. Desde entonces siempre lo hago así y os diré que el truco funciona. Este año, el otoño parece que se resiste a llegar, pese a ello, yo ya tengo mis flechazos de esta temporada, esas prendas y productos ‘beauty’ que me han conquistado y que espero que os sirvan de inspiración a vosotras también”, así comienza la periodista la publicación.

Nos ha contado sus propuestas de moda (que ya os resumiremos más adelante), nos ha hablado de música,… pero lo que más nos interesa, son los productos de belleza que usa para estar tan guapa y radiante siempre. Toma nota de la ‘wishlist’ otoñal de Sara Carbonero:

Barra de labios colección Balmain x L’Oreal Paris

“Aunque su gama de azules, morados, verdes y marrones no es para todos los gustos, hay tonos como este ‘Savage’ que son una apuesta segura”.

Iluminador de Fenty Beauty

“Y para tener siempre buena cara y alargar lo máximo posible el bronceado de la piel sin que resulte artificial, suelo tener a mano un iluminador como este”.

Aceite seco de Rituals

“El aceite seco 100% natural de almendras dulces y albahaca de rituals me ayuda a relajarme aplicándolo mediante masajes cortos y mi piel también lo nota. Existe uno diferente para cada dosha”.

Bálsamo labial con color de Caudalie

“Para lograr ese sutil efecto tintado que tanto nos gusta. Está disponible en tres tonos y promete hidratar y proteger además de brindarnos ese atractivo rubor sin restar naturalidad”.

Toma nota de estos productos para estar tan guapa como Sara Carbonero.

