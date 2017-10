Paula Echevarría en París con vestido tipo abrigo de Elisabetta Franchi y zapatos de Aquazzura

Ya os contamos que Paula Echevarría estaba viajando a la Semana de la moda de París para ver el desfile de la marca de lencería Etam.

Para el viaje en avión, la actriz aportó por prendas cómodas, estilosas y low cost con camiseta rosa con texto de Primark y una chaqueta americana en color fucsia de la nueva colección de Zara. Un estilismo súper acertado y favorecedor que nos encantó.

Pero para el gran desfile que tuvo lugar en L'Ecole des Beaux -Arts de Paris eligió un outfit muy elegante y formal que resaltaba su color bronceado de piel.

Look de pasarela de Paula Echevarría

Paula apostó por un estiloso vestido tipo abrigo cruzado con estalo de piel al cuello y cinturón dorado de la colección de Elisabetta Franchi, un body del mismo tono de Etam, zapatos stulettos de charol color nude y plexiglass de Aquazurra, clutch de Yliana Yepez y joyas de Tous.

Para el maquillaje y el pelo, la influencer confió, otra vez, en su amiga Sonia Marina con una onda abierta y unos ojos bien marcados con sombra.

La It Girl compartió Front Row con dos celebrities españolas más: Hiba Abouk y Nieves Álvarez."Poco os puedo contar nuevo porque ya hice un seguimiento cual reportera dicharachera de mi día alli, lo que sí os puedo decir es que fue un show impresionante, que me divertí muchísimo, que la lencería es cada vez más variada y mejor para sentirnos divinas por dentro y por fuera y que París siempre es buen plan!", cuenta la actriz en su blog personal Tras la Pista de Paula.





Un espectáculo chic, de luz, música y color para celebrar la French Liberté, the french way to be sexy en el que la pasarela se llenó de prendas únicas, diseños llenos de creatividad y de encajes, bordados y tejidos excepcionales, creados con el sello de elegancia y sofisticación, característicos de la casa francesa.

Y al parecer, nuestra querida Paula se puso las botas.

