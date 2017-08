El look de Rihanna en el Carnaval de Barbados

Rihanna es una artista única. Eso lo sabemos. Y lo demuestra cada vez que tiene la oportunidad. Y como no podía ser menos, también en su día favorito: el carnaval de Barbados. Ahí, ha sacado todo su potencial a la hora de lucir estilismos de lo más locos. El Crop Over Festival es la ocasión ideal para destacar y llevar lo que te apetezca, y Rihanna lo toma al pie de la letra.

La cantante es la mejor embajadora de Barbados, su isla natal, y gracias a ella se ha conseguido que el Crop Over Festival sea un gran reclamo cada verano, que ella procura no perderse. Este año Rihanna ha revolucionado Instagram con fotografías de su look carnavalesco: plumas multicolor, una peluca color turquesa, vestida con una pieza de lencería, medias de rejilla y zapatillas blancas.

Para destacar como solo ella sabe, ha sacado todas las joyas que ha encontrado, junto con esas medias de rejilla con cristales y todas las plumas. ¿El resultado? Un look de lo más explosivo y atrevido. El bikini elegido para la ocasión se ha convertido en el centro de todas las miradas. Se trata de un conjunto de sujetador y tanta cubierto en su totalidad por piedras y cristales de colores. Con el mismo dibujo, también lleva hombreras de metal con diamantes, además de las ligas a conjunto.

Y con ese atuendo, el calzado ya no es tan importante. ¿Tacones para qué? Con la mirada puesta en los brillantes y las plumas, Rihanna decidió llevar deportivas para poder bailar cómoda por las calles de Barbados. Finalmente, tras todas sus horas de peluquería, manicura y maquillaje, Rihanna saltaba a las calles al ritmo de la música del carnaval.

La propia cantante ha compartido sus fotos en su Instagram para volver a decirle al mundo que está orgullosa de sus curvas y que se siente segura con su cuerpo, tras escuchar varios tipos de comentarios despectivos y maliciosos sobre ella misma y sus estilismos. Por desgracia, no es la primera vez (ni será la última) que se critica o se especula por el aumento o pérdida de peso de una celebrity.

Ya le sucedió hace unos meses a la supermodelo Gigi Hadid, que tuvo qu responder a los numerosos comentarios sobre su delgadez. Ella mismo explicó que sufría la enfermedad de Hashimoto, un trastorno de la tiroides que la hacía perder peso.

