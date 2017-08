¿Vestirías a tu hijo con un vestido? Megan Fox no le ve problema pero hay otros que sí

Instagram hechaba humo con uno de los post de la actriz, Megan Fox, en Instagram cuando su hijo apareció disfrazado con un vestido de la película Disney "Frozen" con el que parecía Elsa, la protagonista. ¿Qué problema existe si un niño quiere ponerse un vestido de princesa?

Megan Fox, como cualquier otra madre orgullosa de sus hijos, publicó una fotografía en la que aparecían todos ellos de lo más felices. En ella, Noah, el hijo mayor, lucía feliz vistiendo esta prenda, sin ningun remordimiento ni vergüenza. ¿Por qué debería tenerla?

Muchos de los usuarios de Instagram han atacado a la actriz de forma extrema, criticando la educación que están recibiendo sus hijos, su carrera e incluso su maternidad. No existe un límite para los comentarios tan abusivos que están rondando por las redes sociales.

Instagram Vs. Megan Fox

Algunos de los comentarios incluso afirman que la actriz incluso llega a imponerle a sus hijos este tipo de vestuario para aumentar su fama, cosa que se niega rotundamente.

¿Es esto realmente así? La actriz desmiente todo este embrollo fácilmente, no le da mucha importancia y menos aún cree que sea para tanto que a un niño le guste llevar un disfraz de princesa Disney.

Megan Fox no ha sido la primera en permitir que su hijo vista, se disfrace o lleve lo que quiera sin importar el género. Angelina Jolie junto con Brad Pitt ya han sufrido este acoso tan inapropiado tras haberle permitido a su hijo Shiloh lo mismo.

También le ocurrió a Liev Schreiber cuando acudió a la Comic-Con de San Diego acompañado por el hijo de 8 años que comparte con Naomi Watts, Kai, haciendo cosplay de Harley Quinn.

Una educación feminista basada en la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres

Las niñas quieren ser superhéroes, volar como Superman, ser tan inteligentes como Ironman o tan guays como Spiderman ¿Esta mal? ¿Significa que no pueden disfrazarse, jugar o pensar en ser tan geniales como ellos?

Que absurdo pensarán algunos, la respuesta claramente es que esta genial y que todo es maravilloso porque, hoy en día, lo aceptamos todo y a todos, sin prejuicios ni malas miradas.

No es así, ni mucho menos. ¿Un niño no puede ser delicado como Barbie, tener el pelo largo como Rapunzel o soñar con una vida en un castilo? Tonterías...Instagram ha sido el trampolín perfecto, una vez más, para mostrar los verdaderos pensamientos de los usuarios. Ideas antiguas, denigrantes y sobretodo, insultantes que muchos aun, en el siglo XXI, tienen sobre temas que afectan al género.

Megan Fox no cree en los roles de género impuestos por la sociedad

La expectación que ha creado la actriz con este post ha sido de lo más interesante. Aunque la mayoría de comentarios hayan sido de índole negativa, Megan Fox no se ha sentido sola en ningún momento, tampoco cree que haya cometido un crimen y mucho menos que la educación que le da a sus hijos sea errónea o este equivocada.

Han habido comentarios positivos, defendiendo a la actriz y a sus hijos por encima de todos los vagos insultos y respuestas negativas de algunos. Comentarios tales como:

"No os metáis con un niño. Esto no lo está haciendo ella para buscar más fama, como muchos de vosotros sugerís. Ya lo ha dicho en varias ocasiones que ella no obliga a sus hijos a cumplir con los roles de género impuestos por la sociedad (…) El problema no es el niño en vestido, el problema es la gente que ataca a las personas bajo la regla de los estereotipos”.

"¿El niño es feliz? Eso es lo único que realmente importa”.

La testarudez de muchas personas sigue siendo uno de los principales problemas para aceptar la igualdad de género e ir en contra de las bases, ya asentadas, de la sociedad.

Sin embargo, poco a poco, la aceptación y el progreso, gracias a personas como Megan Fox, Angelina Jolie, Brad Pitt o Liev Schreiber, va siendo una meta que cada vez esta más próxima.

