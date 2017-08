Las vacaciones de Paula Echevarría en Asturias: verbenas, familia, comida y... deporte

Paula Echevarría lleva un verano muy intenso de no parar de un lado para otro disfrutando de las vacaciones con sus seres más queridos en Mabella, Menorca, Cádiz, Madrid,…

La actriz no para de regalarnos instantáneas a través de sus redes sociales para que seamos participes de unas envidiadas vacaciones, después de destinos de playa, piscina y calor, la It Girl ha hecho las maletas para hacer la visita más especial de todas: a su pueblo con su familia y su hija.

Paula Echevarría es de Cándas (Asturias) y está disfrutando de unos días de relax, sin David Bustamante pero con la hija que tienen en común, la pequeña Daniella. De hecho, en el Instagram de Paula la hemos visto junto a sus primas pequeñas Leire y Aiti (según los hashtag de la actriz) en el puerto del pueblo.

Paula no ha querido perderse las fiestas populares de Cándas llamadas San Félix con sus verbenas, puestos de comida, bailes en la plaza, canciones antiguas y todo lo que conllevan…siempre es una buena excusa para recordar viejos momentos.

Una fiesta que tiene lugar el día 1 de agosto y que se llama el Festival de la Sardina, todo un clásico para los amantes de la gastronomía ya que se preparan las sardinas a la plancha en directo desde el paseo de San Antonio acompañadas de los tradicionales “culines” de sidra. Tú si que sabes, Paula!

Y aunque cueste creerlo, en el Norte de España también se disfruta del solazo, del buen tiempo y de un baño en la piscina, y la actriz luce sus mejores modelitos de ropa de baño en sus vacaciones más familiares. Su fotógrafa personal ha sido su hija Daniella y tenemos que reconocer que la ha sacado espectacular.

¿Las vacaciones son para relajarse, comer de todo y descansar? Las de Paula Echevarría no del todo. La It Girl ha compartido una foto haciendo deporte en casa de sus padres con el texto: “No valen las excusas, en cualquier sitio se encuentra un rincón perfecto, no hace falta tener un kit de entrenamiento, ni cargar con conjuntos ideales, ni marcar una hora concreta.. si se quiere se hace! #Training#MenSanaInCorporeSano #ATopeDePower”… y después de esto, no nos extraña que tenga ese tipazo.

Hasta tiene tiempo de usar los filtros de Snapchat más divertidos y posar así de guapa y natural. Bueno Paula, disfruta de tus merecidísimas vacaciones… desde la redacción de Modalia.es, estamos muertos de envidia (de la sana, of course!)

