Cara Delevinge. Modelo, actriz y, ahora, cantante

¿Quién hubiera esperado que la mundialmente famosa modelo, Cara Delavingne, también cantara? Empezó su carrera como modelo a una edad muy joven, ganando en 2012 y 2014 el Premio de la Moda Británica. Su carrera de actriz comenzó hace, relativamente, poco y es que Cara ya ha aparecido en películas de gran repercusión cinematográfica como Ana Karenina, Ciudades de Papel, Pan: Viaje a Nunca Jamás, Escuadrón Suicida y, ahora, Valerian y la ciudad de los mil planetas.

Esta última, dirigida y escrita por Luc Besson​, es protagonizada por la modelo británica y el actor, Dane DeHaan. Valerian y la ciudad de los mil mundos se estrenará en los cines el próximo 4 de agosto.

La nueva película del director de "Lucy" ya ha recibido miles de críticas tanto positivas como negativas en el extranjero. La mayoría apoyan a esta película de ciencia ficción y la catalogan de una rareza espacial con un diálogo hermoso y un impacto visual alucinante.

Rihanna se une a la película

Luc Besson no ha escatimado en gastos y menos ha querido hacerlo contratando actores que dejan al público sin habla. La aparición más sorprendente, sin embargo, es la de la cantante Rihanna, la cual ya apareció en la gran pantalla con Motel Bates, Juerga hasta el fin.

Clive Owen (The Knick, Lazos de sangre), John Goodman (Calle Cloverfield 10, Trumbo: La lista negra de Hollywood), Rutger Hauer (True Blood, Batman Begins), Ethan Hawke (Los siete magníficos y, por último, Boyhood (Momentos de una vida) también nos sorprenden este film del cual todos esperan que rompa los esquemas galácticos vistos hasta el momento. ¿Qué será de Guardianes de la Galaxia o Al filo del mañana después del estreno de Valerian? ¿Será el inicio de un nuevo hito del cine?

Debut Musical de Cara Delevingne

La joven británica, Cara Delevingne, es una de esas personas capaces de hacer cualquier tarea con éxito, una trabajadora nata llena de retos y nuevas metas. Esta vez ha conseguido llegar a la altura de grandes figuras de nuestro tiempo como Bob Marley y David Bowie.

“No hay palabras para describir cómo me sentí cuando vi ese vinilo”, declaró en USA Today. “Estoy entre esos dos nombres, y ni siquiera pienso que sea real”.

Y es que la actriz aparecerá en los créditos al lado de estas grandes figuras de la música debido a su aparición musical en el soundtrack de la película Valerian y la ciudad de los mil planetas (2017) con la canción "I feel everything". Así de feliz Cara cuando hizo su anuncio en su cuenta de Instagram @caradelevingne :

La modelo afirma que la canción te hace sentir el primer amor, ese estado en el que parece que lo sientes todo por primera vez. La canción habla del amor que todos necesitamos y de cómo se puede salvar el día con él. Al menos eso era lo que afirmaba en Women's Wear Daily (WWD), revista inglesa de moda.

Sinopsis Valerian y la ciudad de los mil planetas

Através de una máquina del tiempo, los agentes terrícolas Valerian y Laureline estan explorando Syrte, el principal planeta de un sistema de 1000 mundos. Su misión es descubrir si en el futuro los Syrtians representan un peligro para la Tierra. Lo que encuentran es un imperio en ruinas liderado por un grupo de aristócratas decadentes, la población lista para la revolución, y una misteriosa casta de sabios enmascarados que discretamente mueven los hilos de unas fortalezas ocultas. Agitados por los vientos de la historia, los agentes de la Tierra deberán elegir de qué lado están.

¿Cuál será el próximo objetivo de Cara Delevingne?

Muchos hablan de "I feel everything" como la nueva canción del verano. No obstante, en España, es muy complicado competir con los éxitos latinos que mueven a las masas cada año, por tanto, dudamos que lo consiga, al menos, en nuestro país. Sin embargo, no nos sorprendería que la actriz, modelo y, ahora, también cantante consiguiera algún que otro premio por su aparición en Valerian y el planeta de los mil mundos de Luc Besson.

En Modalia | Alejandro Sanz lanza su propia marca para Starlite

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.