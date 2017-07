Las nuevas sandalias rojas (y perfectas) de la Reina Letizia

La Reina Letizia tiene una agenda de actividades que no descansa en verano, e incluso tal vez al contrario. Recientemente ha viajado a Reino Unido, de manera que ha vuelto a sacar a la luz algunos de sus looks. Pero también hay espacio, como no podía ser de otra manera, para nuevas prendas y complementos. En este caso se trata de unas sandalias.

Las sandalias son de tacón y reúnen las características para considerarse perfectos para ella, y es que reúnen en su estilo, color y firma todo lo necesario para ser el vivo reflejo de sus gustos personales a la hora de vestir.

Son de Magrit, y de ellas destaca el color rojo. Es su color favorito y lo ha llevado en muchos de los acontecimientos que han marcado su carrera como Princesa y ahora como Reina. El diseño de los mismos se basa en una tira ancha en el empeine, similar a otro de sus calzados favoritos como son las sandalias con banda de PVC de Carolina Herrera. Puede ser este el truco para aguantar sobre los tacones durante horas.

Además, como suelen ser los de la Reina, son de más de 10 centímetros y finos. Asimismo están confeccionados en piel de serpiente, uno de los materiales recurrentes en los complementos de su armario.

El estreno de las sandalias lo ha llevado a cabo en la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes.

La apuesta en esta ocasión ha sido por un total look rojo, por lo que las sandalias van perfectas. El bolso es una cartera de mano de Carolina Herrera, modelo ‘Mayba bag’ que ha reciclado desde su estreno en octubre de 2015. Los pendientes son de Tous y están creados especialmente para ella por Rosa Oriol, con forma de conchas.

El vestido también es reciclado de otra ocasión. De hecho, lo utilizó en un momento muy señalado: lo llevó en junio de 2016 para recibir a Michelle Obama en el Palacio de la Zarzuela al visitar nuestro país. El vestido es un diseño de Nina Ricci y está muy caracterizado por su acabado arrugado.

