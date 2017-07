Paula Echevarría cierra el blog

Paula Echevarría cierra su blog personal para la revista Elle “Tras la Pista de Paula” temporalmente por vacaciones de verano 2017. Lo ha anunciado ella misma en su último post: “Como cada verano, me doy y os doy un respiro! Que lo poco gusta pero lo mucho cansa!!! Y hoy toca echar el cierre temporal, por supuesto, al blog… Unas vacaciones donde todos podamos desconectar!”.

Así que… estaremos unas semanas sin poder inspirarnos en los looks de la actriz pero podremos seguir su día a día a través de su cuenta de Instagram personal en la que estos días ha estado muy movida con su viaje a Menorca rodeada de sus mejores amigas, Ali Promesas e Isabel Navarro.

En la piscina, en la playa, de cena,… la actriz ha compartido todos sus looks de ropa de baño y de noche con sus seguidores… y lo mejor de todo… es que esto no ha hecho más que empezar y nos espera un largo verano de pasar envidia (de la sana) con las vacaciones de Paula Echevarría, así que no es tan mala noticia la de su cierre del blog temporal.

Entre todos los biquinis y bañadores de Paula Echevarría en sus vacaciones en Menorca, hay uno que nos encanta en la redacción de Modalia.es, por su forma y por su color, ya que ayuda a resaltar el moreno.

Es este de Alejandra Montaner en color naranja y fucsia fluorescente palabra de honor con volante que combina con sus gafas de sol de la colección Hawkers by Paula Echevarría.

Y otro de los biquinis que ha lucido que nos encanta es de la marca Como un pez en el agua de estampado floral y volantes, también palabra de honor.

Y el que nos ha vuelto loco de todos sus estilismos de baño es este bañador de rayas verticales en blanco y verde menta de Brownie Spain.

¿Cuál ha sido tu favorito?

En Modalia | Paula Echevarría cambia de look: pelo rizado, shorts de mango y camiseta de Dear Tee

