Sara Carbonero, Iker Casillas e Isabel Jiménez de vacaciones en Menorca con el hashtag #feliceslos4

Ya nos adelantaba Isabel Jimenez hace cinco días a través de su cuenta personal de Instagram que se iba de vacaciones hasta el 31 de julio y que iba a echar de menos a su compañero David Cantero.

Compartía una foto en el plato de Telecinco simulando que baila con el texto: “isabeljimenezt5: Como la flamenca de whatsapp!! Así me voy de vacaciones!!! #vacacionesfelices #slowlife #hastael31dejulio #informativostelecinco @david_cantero_informativos te echaré de menos...”.

Lo que no sabíamos es que sus vacaciones comenzaban por todo lo alto en Menorca junto a su pareja, Iker Casilla y Sara Carbonero, para el que han creado un hashtag como el de la canción de moda de este verano 2017 #feliceslos4.

La presentadora de los Informativos de Telencinco no quiere darnos envidia pero no podemos evitarlo con esos paisajes tan enamoradizos, aunque sabe que en agosto no tendrá vacaciones y seremos el resto quien le de envidia: #slowlife #estononecesitafiltros #energíaatope #nohaymuchomásquedecir #yamelopagaréenagostocuandoestétrabajandolosé

Lo bueno de las redes sociales es que nos enteramos de los momentos más especiales de las celebridades VIP y gracias al Instagram de Isabel Jimenez hemos visto lo felices que son los cuatro en esas playas tan paradisiacas.

Sara Carbonero tampoco se ha resistido a contar sus envidiables vacaciones a través de su Instagram personal, y a pesar de ser la primera vez que pisa la isla y de hacer un día gris, ella está enamorada del lugar ¡y no es para menos!

Además, la periodista ha compartido un look de moda baño que se convertirá en objeto de deseo con un bañador de la colección verano 2017 de Calzedonia en color azul con un dibujo de un flamenco rosa.

Iker Casillas también nos está mostrando sus momentos más especiales en Menorca… aunque él es un poco más conciso con los hashtag.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.