Los estilos de las parejas de las influencers más populares de 2017

No todo son mujeres, los chicos se suben al vagón de la moda de un salto. Estos marcan tendencia en las redes sociales junto con sus novias, influencers y seguidoras de las últimas tendencias.

Alba Paul Ferrer

Nos sorprende cada día más. Alba, novia de Aida Domenech o mejor dicho, Dulceida, ha sido siempre fiel a su propio estilo. Podríamos definir el estilo de esta mujer, ya casada, dentro de la categoría de sport. Su estilo, además de cómodo es impecable. Alba sabe combinar una simple camiseta de Adidas con unos jeans rotos y unas zapatillas blancas clásicas a la perfección. Quizás sea el aura que desprende o su estilo despreocupado el que hizo que la famosa youtuber, Aida Domenech, se fijara en ella, quien sabe. Lo que esta totalmente claro, es que su estilo ha ganado seguidores a una velocidad increíble.

Alex Chiner

Con más de 220K de followers, se convierte en uno de los chicos más seguidos en el panorama español junto con su novia Paula Gonu, conocida en las redes sociales como YouTube e Instagram como alguien única, divertida y extravagante. Al igual que su novia, Alex tampoco se complica mucho para conseguir llamar la atención. El barcelonés opta, en su mayoría, por combinar camisetas anchas, sudaderas en la mayoría de sus publicaciones. Este joven, al igual que su novia, aparece mucho en las redes sociales con una actitud para nada excéntrica sino todo lo contrario, y es así como lo plasma en sus outfits.

Risto Mejide

Aunque haya logrado la fama mucho antes que todos estos jóvenes, Risto Mejide como novio de Laura Escanes no podía faltar en esta categoría. Todos lo conocemos y sabemos bien como Risto, con sus gafas de sol permanentes, llama la atención del público. El presentador de “All you need is love…o no” basa su estilismo en el uso de colores oscuros, negro, azul marino, gris, etc. En cierta forma, si echamos una mirada en general Risto entra dentro de la categoría de chico malo, emitiendo siempre un aura de misterio y suspense haya donde vaya. Incluso en su boda con Laura, sus gafas y su estilo predominaron sobre todos los invitados.

No es ninguna sorpresa ver como estos chicos se hacen hueco en las redes sociales por su propia cuenta. Son muchos los que se dedican a este mundo pero muy pocos los que resaltan de una manera tan sorprendente como ellos. Ya sea por el éxito de sus novias o mujeres, se sitúan un paso más allá como la pareja perfecta, sobretodo, Aida Domenech y Alba Paul, además de Laura Escanes y Risto Mejide, cuyas bodas llenaron portadas de revista y periódicos.

¿Esta de moda casarse? La mayoría de estos chicos son muy jóvenes aún como para pensar en cosas como esta. Sin embargo, María Pombo tal y como afirmo en uno de sus vídeos en YouTube, en su boda tocará el grupo “Taburete” conocido, sobretodo, por su canción Sirenas.

Esperamos que estas parejas sigan marcando tendencia por un largo tiempo y nos sigan sorprendiendo con sus estilos y posados en las redes.

