La Reina Letizia viste por quinta vez con su look favorito de Felipe Varela: falda lápiz y blusa granate

Cuando a la Reina Letizia le gusta un estilismo, procura ponérselo en varias ocasiones para sacarle el máximo partido, y esto ha pasado con el que lució la semana pasada en el acto de Celebración del 25º aniversario del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA).

Tuvo lugar en San Adrián (Navarra) y para la ocasión en un día de mucho viento, Letizia repitió look. Y no una vez, ni dos, ni tres, sino cinco; se lo hemos visto en varias ocasiones, pero no es de extrañar ya que es una elección muy elegante, estilosa y que le favorece mucho.

Este look es de su diseñador fetiche Felipe Varela y es un conjunto de falda de neopreno blanco roto con estampado de flores en color rojo burdeos de silueta lápiz combinado con una blusa con manga francesa y de tejido de seda del mismo tono que las flores.

Para el calzado, ha renovado el zapatero con estas sandalias de pulsera en color granate de la marca española Lodi y que ya vimos cuando los combinó en la Feria del Libro de Madrid con un look más casual.

En color nude y de charol fue la cartera de mano que eligió para el outfit del mismo diseñador que la falda y la blusa, Felipe Varela.

Las joyas eran muy sencillas y elegantes con unos pendientes de plata con piedras rojas. La Reina Letizia, en esta ocasión, optó por llevar la melena suelta, aunque el aire la traicionó un poco.

La falda se está convirtiendo en su prenda fetiche ya que la hemos visto lucirla en varias ocasiones en las últimas semanas de firmas como Hugo Boss o Carolina Herrera.

