Patry Jordan nos desvela los trucos perfectos para vestir y parecer más delgadas

Cómo vernos más delgadas y acertar con el vestuario escogido se puede conseguir si se aplican los trucos y consejos que nos ofrece Patry Jordan.

Son varios los consejos y detalles que debemos conocer antes de comenzar a preparar y elegir nuestro outfit. En primer lugar, el color es un factor que hay que tener en cuenta, ya que según el color que elijamos nos ayudará a conseguir nuestro objetivo, o por el contrario nos perjudicará.

Para evitar esta situación, Patry Jordan aconseja utilizar colores en tonos claros si queremos acentuar el volumen de nuestro cuerpo. En el caso de que queramos estilizar nuestra figura, debemos utilizar colores oscuros. Esto no impide que podamos aportarle un toque de color al look, pero para ello es aconsejable aportar ese toque de color, por ejemplo, con los complementos que vayamos a lucir, o en zonas concretas donde deseemos llamar la atención.

A la hora de aplicar este consejo, si tenemos la zona de la cintura más resaltada que las demás, es conveniente aplicar ese tono de color para las prendas de la parte superior, como en los hombros. En el caso contrario, si la parte superior es prominente y sobresale más que la inferior, aquí tendríamos que incluir prendas coloridas para resaltar más esta zona.

Un consejo que siempre funciona y que estiliza la figura por completo, es utilizar un look monocromático, es decir, de un mismo color. Este tipo de look favorece y ayuda a nuestra figura, ya que alarga la figura y provoca un efecto de visión en línea vertical. Con el uso de un único color, colores contrastados, colores oscuros o los distintos tonos del color elegido, conseguimos que no se rompa esa línea vertical y no se creen bloques separados y cortados con el uso de colores diferentes, por lo que se consigue una unidad que nos hace parecer más delgadas.

Así mismo, utilizando un zapato del mismo color que la falda larga o el pantalón que utilicemos, se consigue alargar aún más la figura y mantener esa unidad. En el caso de usar una prenda corta, como un vestido o falda, es recomendable utilizar un zapato del mismo color que nuestro tono de piel.

Un tema muy controvertido siempre ha sido el uso de estampados, ya que pueden aportar volumen o estilizarnos según el tamaño del estampado. Para conseguir una figura estilizada, hay que utilizar un estampado lo más pequeño posible.

En el caso de las líneas verticales, éstas nos ayudarán a conseguir una figura más estilizada que las líneas verticales, ya que el objetivo es buscar una línea vertical siempre, y huir de todas las prendas y estampados que hagan cortes y nos rompan la verticalidad, como ocurre con las líneas horizontales.

Es importante recordar siempre que todo lo que haga cortes acortará nuestra figura.

A la hora de utilizar los complementos para favorecer nuestra figura y llamar la atención en puntos estratégicos, hay que evitar utilizar collares muy pegados al cuello, ya que acortan el cuello y hace que nuestro rostro parezca un poco más ancho. Para evitar esta situación es aconsejable utilizar collares caídos y más largos para crear y favorecer la línea vertical que estamos construyendo.

Otro punto importante, según Patry Jordan, y que ayuda a estilizar nuestra figura, son los escotes. Los escotes en forma de V, son más abiertos, permiten alargar el cuello y conseguir una figura estilizada, al contrario que ocurre con los escotes en forma de barco.

Otro truco que también ayuda es sobreponer las prendas una sobre otras, ya que consigue estilizar nuestra figura si empleamos las prendas adecuadas, como por ejemplo utilizar una camiseta con una camisa abierta y por último una chaqueta.

Cabe destacar, que según la ropa interior que utilicemos conseguiremos favorecer o no nuestra figura. Es importante utilizar ropa interior que no sea muy apretada y que no tenga muchas costuras, ya que puede formar pliegues en zonas que no existen, pero que debido al uso de una prenda muy apretada aparecen en nuestra figura.

