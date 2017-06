Entrevista a Ángeles y Diablillos: “Yo ya era bloggers antes de que existiesen los blogs de moda”

Ángeles es una bloguera andaluza en Murcia, ella misma se define en su blog personal “Ángeles y Diablillos” como perfeccionista, algo alocada y apasionada de la moda. Desde el año 2011 está en el mundo bloggers para hablarnos de su día a día, sus outfits, viajes y demás…

Actualmente es embajadora del Centro Comercial de Murcia Nueva Condomina, además ha colaborado con Divinity y con la marca Venca en Nueva York.

Ángeles es una persona feliz y vive la vida muy intensamente; queríamos saber un poquito más sobre ella, así que no te pierdas esta entrevista para Modalia.es.

¿Quién hay detrás de Ángeles y Diablillos?

Ángeles Madrid. Apasionada de la moda, el arte y el diseño.

Háblanos un poco de tus inicios en el mundo de la moda.

Desde siempre me ha gustado la moda, era algo que llevaba dentro desde pequeña. Según mi chico, yo ya era blogger antes de que existiesen los blogs. Me lo dijo un día viendo un vídeo de cuando yo tenía 5 años, en el que aparecía en pleno agosto con un conjunto nuevo de lana que me acababan de comprar mis padres (para invierno evidentemente) y unas gafas de sol de mi tía, posando delante de la cámara.

Después, aunque estudié Bellas Artes y Diseño Gráfico, todo el mundo pensaba que estudiaba Moda. Y la verdad que era algo que me apasionaba y que no descarto estudiar alguna vez.

Y en 2011, cuando asistí a una pasarela de moda en Murcia, grandes revistas me hicieron fotos de street style del look que llevaba y me preguntaban si tenía blog. Al día siguiente aparecí en las portadas on line de estas revistas como el mejor look de street style y fue cuando decidí crear Ángeles y diablillos.

¿Cuál crees que es tu clave del éxito?

Que soy yo misma. Sigo las tendencias pero tengo mi propio estilo. Además me muestro tal y como soy. No sé si la gente me verá cercana, pero yo intento mostrarme lo más cercana posible. Siempre que me preguntan cualquier cosa por privado, siempre respondo aunque a veces tarde un poco...

Tener un blog y publicar a diario en redes sociales con tantos seguidores, requiere estar siempre perfecta, ¿qué haces con esos días en los que te levantas sin ganas de arreglarte?

Bueno, creo que días de esos tenemos todos y día a día muestro mis looks en mi Stories de Instagram, y se podrá ver que siempre no voy perfecta. Tengo días mejores y días peores. Aunque para mí arreglarme y combinar prendas nunca es un problema por muy mal que me pille. Soy incapaz de salir a comprar el pan de cualquier forma...es algo que no puedo evitar y que puede ser un defecto según como se mire.

¿Cuáles son tus trucos de belleza?

Le doy mucha importancia a la limpieza, creo que es la base de una piel bonita. En cuanto al maquillaje, menos es más. Me gusta maquillarme y siempre voy maquillada, pero no en exceso. Base para igualar el rostro, polvos matificantes, colorete, eye liner, máscara de pestañas y un labial rojo o burdeos. El colorete y y el labial nunca me pueden faltar.

¿Cuidas mucho tu alimentación?

Me gusta comer sano, pero como de todo (de todo lo que me gusta). Es cierto que no me obsesiono y como lo que me apetece. Pero si que intento comer mucha fruta y verdura.

¿Haces deporte para estar en forma?

Últimamente no hago nada, porque tuve un accidente en Enero y no puedo hacer casi nada. Estoy en rehabilitación para recuperar la pierna, porque el simple hecho de andar me duele. Me cuesta hacer deporte, pero estoy deseando estar recuperada para ponerme en forma.

Y hablando de moda, ¿qué tendencias destacas para este verano 2017?

Sin duda me quedo con los cuadros vichy en cualquier color y versión, prendas con volantes, rayas y bordados. Y como complementos un bolso artesano de palma.

¿Sueñas con alguna meta/objetivo para el futuro profesionalmente hablando?

Me encantaría trabajar en alguna revista de moda, tener un programa sobre moda...es soñar mucho pero me encantaría.

¿Qué consejo les das a aquellas mujeres que sueñan con emprender un nuevo proyecto y crear su propio blog para ser una influencers?

Que lo hagan porque nunca se sabe dónde pueden llegar y si no lo hacen siempre le quedará esa duda.



Pregunta - Respuesta

No puedo vivir... sin mi chico

¿Murcia o Andalucía? Qué difícil...no puedo elegir.

Me tomaría un café con...Gala González

Mi mayor manía es... no tengo manías

El plato estrella que no falta en mi mesa es... una ensalada exquisita.

Me da el subidón con la canción... Losing my religion de REM

Mi ciudad favorita... es Granada

Mi mayor sueño es... trabajar en una gran revista de moda

