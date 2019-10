Maquillaje fácil y rápido para Halloween

¿Necesitas un look de maquillaje súper rápido para Halloween? H&M nos ha dado las claves con su colección beauty.

¿Qué necesitas? (todo de la colección de H&M):

Sombra de ojos Easy on the Eye Colour (tono: Onyx)

Pestañas postizas

Delineador de ojos líquido (tono: Jet Black)

Tatuajes para rostro y cuerpo

Lápiz labial mate con color (tono: To the Nines)

Polvo de purpurina (tono: Smoke and Mirrors)

Quizás sea un poco exagerado, pero es ese momento del año en que todo maquillaje es válido porque, ¡celebramos Halloween!

Empieza con tu base de maquillaje favorita y después, céntrate en los ojos. Utiliza el lápiz Easy on the Eye Colour, en tono negro Onyx, para lograr el look deseado. Aplícalo en el párpado superior y debajo de la comisura exterior; con los dedos o con un pincel difumínalo hacia arriba y hacia afuera como efecto alado. Después, coloca las pestañas postizas lo más cerca posible de la línea de la pestaña.

¡Consejo de belleza! Mide las pestañas antes de colocarlas, córtalas según la línea natural del ojo, y utiliza el delineador líquido para ocultar cualquier gota de pegamento entre las pestañas.

Corta los tatuajes de tela de araña de la lámina, intentando aproximándote lo máximo posible al borde sin estropearlos. Sigue las instrucciones para su colocación en la comisura exterior de los ojos, intentando sincronizarlos con el delineador. Son resbaladizos, así que intenta mantener el pulso.

El pintalabios oscuro y con purpurina completará el look. Utilizamos el lápiz labial mate en el tono To the Nines, y después aplica el polvo de purpurina Smoke and Mirrors. Si la purpurina se dispersa por la cara, utiliza un trozo de celo para retirarla.

¡Y Voilá! El mejor maquillaje de Halloween para combinar con un Total Black de jeans, falda o vestido.

En Modalia | Maquillaje de cejas y ojos para una mirada felina en la colección beauty de Primark 2019

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.