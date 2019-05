Maquillaje de verano: paso a paso de cómo pintar la sombra de ojos más a la moda 2019

La colección beauty de H&M es una de nuestras favoritas para renovar el kit de maquillaje cada temporada. Esta primavera verano 2019 los colores pastel llamativos son la tendencia clave. La marca nos ha dado el “paso a paso” para que te inspires y aprendas a maquillarte como una autentica celebrity.

Lo que necesitas es tener el kit completo de la colección de H&M beauty. ¡Toma nota y añádelo a la wish list!

Gel para cejas con color "Brow Perfector" (tono: Espresso)

Prebase correctora de ojos "Eye Fidelity Primer"

Lápiz delineador de ojos "Curated Eye Pen" (tono: Make Your Move)

Sombra de ojos "Infinity Impact Eye" (tonos: Water Sprite, Peach Life, Pop the Question, Ingenue)

Máscara "Pure Definition" (tono: Negro)

Brocha delineadora de ojos

Brocha para sombra de ojos

PASO 1

Comienza con tu rutina de maquillaje favorita y define las cejas con ayuda del gel Brow Perfector en el tono que más te favorezca según el color de pelo (en este caso, hemos utilizado el color Espresso). Después, aplica la prebase Eye Fidelity Primer sobre los párpados, y utiliza la brocha delineadora de ojos junto con el lápiz delineador de ojos en el color Make Your Move en la línea de las pestañas; así lograrás un look voluminoso y natural.

PASO 2

Continúa con la aplicación de la sombra de ojos turquesa Infinite Impact Eye Colour, Water Sprite en la parte exterior del párpado. Utiliza una brocha densa como la Eye Shadow Brush. No te preocupes si el acabado es irregular; lo que buscamos es un look acuarela orgánico. No te olvides de aplicarlo también en la parte inferior del ojo, ya que eso perfilará la mirada.

¡Truco de belleza! Para maximizar la pigmentación, utiliza una brocha y templa la sombra de ojos en la palma de la mano antes de aplicarla.

PASO 3

Ahora, aplica la sombra de ojos Infinite Impact Eye Colour en la tonalidadPeach Life; sigue la misma técnica que antes, pero en la parte central del párpado. Acércate a la tonalidad turquesa para que se mezclen con sutileza, pero recuerda que nuestro objetivo es definir bordes orgánicos.

PASO 4

No te olvides de añadir un toque de brillo en la comisura del ojo con ayuda de la sombra en tono Ingenue, después difumina sobre el párpado el colorPop The Question para lograr un efecto brillante y natural. Por último, aplica una máscara natural de color negro en las pestañas; en este caso, hemos utilizado Pure Definition Mascara en negro.

¡Lista para lucir perfecta este verano 2019!

