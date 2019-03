Tendencias de pelo para esta primavera en mechas y colores

El cambio de una estación a otra supone, para muchas, un pequeño empujón para cambiar de look. Aún más si se trata de la llegada de la primavera que, con sus temperaturas cálidas y días más largos y soleados, anima a optar por estilos más arriesgados y desenfadados que en otras épocas del año.

“Con la llegada del buen tiempo, son muchas las clientas que me llaman porque les apetece dar un giro de 180 grados a su cabello. Otras optan por cambios menos radicales, pero lo que está claro es que la entrada de la primavera es uno de los momentos del año en los que la gente más se anima a dejarse aconsejar por su estilista de confianza”, cuenta Javier Vila, colorista y embajador de Olaplex, tratamiento utilizado por las celebrities para ayudar a reparar el cabello dañado.

Si tú eres de las que estás pensando en aportar algo de color a tu melena, toma nota de los tonos que marcarán tendencia esta primavera, de acuerdo con el experto de Olaplex:

Mechas en tonos fríos

¿Te apetece cambiar de look, pero tampoco te atreves a teñir todo tu pelo? Estás de suerte, y es que las mechas continuarán presentes durante los próximos meses, sobre todo aquellas en tonos fríos. “Siguen en tendencia para esta primavera/verano las melenas rubias en tonos fríos. Una mezcla de balayage -técnica de degradado que imita el efecto de desastrado por la aclaración del sol- y babylights -para aportar luz a la raíz y al contorno del rostro- te darán el toque de luminosidad y frescura que estabas buscando”, recomienda Javier Vila.

Tonos platinos polares y grises

Si te ha gustado la idea de los tonos fríos, pero prefieres tinte en lugar de mechas, ¡no lo dudes ni un instante! Los tonos platinos polares y grises ya fueron tendencia el año pasado, pero esta primavera vuelven con más fuerza que nunca. Además, si tu tez es blanca debes saber que estas tonalidades son perfectas para ti. Eso sí, el embajador de Olaplex advierte: “Para conseguir llegar a este color en bases más oscuras, es necesario decolorar. Se trata de un proceso que puede llegar a dañar el cabello, por lo que es importante, en primer lugar, ponerse en manos de un buen profesional. En segundo lugar, el uso de Olaplex durante la decoloración ayuda a proteger el cabello durante este tipo de procesos, evitando que el pelo quede seco y sin brillo”.

Balayage en tonos caramelo

Tienes la base oscura y no te atreves con el rubio o, simplemente, ya lo has probado, pero no te termina de convencer. Si, aun así, quieres hacerte un cambio que se note y aporte alegría a tu rostro, toma nota del consejo del experto de Olaplex: “Las tonalidades caramelo y beige aplicadas mediante la técnica de balayage aportan luz y movimiento a las melenas. Mantener el tono natural del cabello en raíces es ideal para las que solo quieren un toque natural. Asimismo, no es necesario acudir cada mes al salón para retocar el color, ya que el contraste con la raíz es menor que en las propuestas anteriores”.

Además de aplicarse durante la propia coloración, tres de los pasos de Olaplex pueden utilizarse en casa para mantener un cabello sano tras este tipo de procesos: el paso No.3 sirve como mantenimiento del servicio en el salón; el No.4 es un champú que ayuda a aumentar los niveles de hidratación y a aportar brillo y manejabilidad; y el No.5, por su parte, es un acondicionador altamente hidratante y reparador que ayuda a eliminar el daño y el encrespamiento.

En Modalia | Elimina la grasa localizada con este tratamiento de las famosas

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.