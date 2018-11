Estar soltero está de moda y tiene descuentos: Sephora celebra el “Single’s Day”

El 11 de noviembre es uno de los días más esperados para las amantes de las compras online. Se celebra el “Single’s Day” – Día de los Solteros-, una fiesta originaria de China en la que nuestras tiendas, marcas y firmas favoritas lanzan descuentos súper irresistibles.

La causa de ser un día exclusivo para los solteros es porque el número 1 representa en la cultura China a la soltería, por eso se celebra el 11 del 11. Así que si estás single plántale cara al 14 de febrero y date todos los caprichos que el cuerpo te pida. De hecho, Sephora ha lanzado una campaña bajo el lema “amarte a ti mismo, es la verdadera revolución”, sin importar la situación sentimental.

Con el hashtag #WeSingle, Sephora pretende reivindicar el amor propio y gritar a los cuatros vientos que ser soltero no es un estado civil, sino una actitud en la que hay que buscar la mejor versión de uno mismo.

Sí, sí, señala este día en tu calendario porque tú lo vales, guapi; y empieza a añadir productos a tu wish list con los descuentazos que nos propone la marca desde el 5 hasta el 11 de noviembre en su página web (www.sephora.es).

Con el -20% de descuento que tienes en tus marcas favoritas de Sephora, lo que querrás será llenar todo el carrito y reponer tu neceser entero. Tales como Nars, Too Faced, Marc Jacobs, Origins, Erborian, Make up for ever, Sephora Collection, Urban Decay, Kat Von D,… -ayyyyyyy, qué ganas-

Mímate, cuídate y dedícate tu tiempo disfrutando con todos estos productos beauty. Empieza por este limpiador facial de Foreo para lucir una cutis de infarto.

Si sueñas con una mirada de escándalo para tus noches más locas, ficha la máscara de pestañas de Too Faced “Better Than Sex” – muy apropiada para este día –. Arrasarás por donde pases.

Si eres más de la máscara de pestañas de Marc Jacobs, hazte con dos o tres porque un descuento así no lo tienes siempre.

Recuerda: lo más importante en este día es “amarte a ti mismo”.

Aprovecha también para empezar con las compras navideñas, puedes disfrutar de muchos descuentos en tus productos de belleza más usados o en ese regalo tan especial que quieres hacer.

y por supuesto, para prepararte para todas esas fiestas de Navidad en la que tienes que brillar con luz propia.

