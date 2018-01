Aceite de árbol de té: sus beneficios de salud y belleza como el acné, el pelo, la piel, la boca,…

Esta mañana he leído un artículo acerca de los beneficios del árbol de té y he ido corriendo a comprarlo. Por sólo 3€ tengo un producto milagro de los que desconocía todas sus propiedades, no solo de belleza, sino de salud.

Es una planta con poder antibiótico y antiséptico para usos medicinales, de limpieza y de bienestar personal.

¿Para qué sirve?

Tratamiento antiséptico.

Tratamiento cicatrizante.

Anti-hongos.

Infecciones en la piel

Erupciones

Quemaduras

Caspa

Anti-inflamatorio.

Antibiótico.

Fungicida.

Repelente de insectos.

Anti-vírico.

Desodorante en jabones y champús comerciales.

¿Cómo se usa?

Acné

Es perfecto para prevenirlo y muy eficaz para secar los granitos en la cara y en el cuerpo. Con la ayuda de un bastoncillo de algodón, aplicar aceite esencial puro directamente sobre los granos por la mañana y por la noche.

Cicatrices de Acné

Después de explotar y tocar un grano, una gota de aceite de árbol de té, te ayudará a rebajar la inflamación y la rojez.

Crecimiento del pelo

Si te has hecho un corte de pelo que no te gusta, este aceite te ayuda a que crezca más rápido. Destapa los folículos pilosos y penetra directamente en la raíz. Aplícalo con un masaje en la zona con las yemas de los dedos para que la raíz lo absorba.

Otra opción es comprar un champú con aceite de té.

Aliento

¿Tienes una cita importante y quieres que tu aliento huela mejor que nunca? Pon en un vaso de agua unas gotas de aceite de té y enjuágate.

Quemaduras leves o de sol

Aplica directamente unas gotas sobre la zona afectada con mucha suavidad. Si la quemaduras es del sol, mézclalo con aceite de coco y de lavanda.

Infecciones de garganta

Diluye cuatro gotas en un vaso con agua tibia y haz gárgaras. No te la bebas.

Infección vaginal

El aceite del árbol del té se puede utilizar para aliviar los síntomas de los hongos vaginales con baños de asientos.

Caspa

Pon 5 gotas a tu champú habitual y listo, la capa desaparece a los pocos días.

Hongos e infecciones en la piel o en las uñas

Aplícalo puro, se debe poner unas gotas directo sobre la zona afectada y esparcir con la yema de los dedos.

Picaduras de insectos

Aplica una gota directamente sobre la picadura, la cura rápidamente.

Un producto multiusos como remedio casero para los problemas cotidianos.

