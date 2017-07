Los cosméticos que necesitas entre los 20 y los 30 años

En la juventud más plena, cuando estamos entre los 20 y los 30, normalmente no nos preocupamos por las arrugas porque todavía no las tenemos. Por eso, y porque muchas veces no pensamos en que podremos tenerlas, por lo que sí nos preocupamos es de mantener una piel bonita y sana.

Y para ello, tenemos que conocer algunos cosméticos que nos ayudarán a conseguirlo. Estos son algunos de ellos:

Pores Away, mascarilla de arcilla rosa, de Dior

Uno de los grandes problemas entre los 20 y los 30 es la aparición de granos y puntos negros. Esta mascarilla es una buena opción, ya que tiene minerales rosas que minimizan los poros y matifica la piel. Con un precio de 60€, está libre de parabenos y con un envase ecorresponsable.

HealGel Body

Es una hidratante corporal en gel que calma, reduce rojeces y repara marcas y cicatrices. Lo mejor es que se absorbe rápidamente y sin apenas tener que extenderla demasiado. Está disponible por 32,90€ en Laconicum.

Mascarilla roll-on, de Kenzo

Está pensada para usarla cuando no tienes tiempo o no te apetece pasar mucho tiempo con el ritual de belleza. No hace falta retirarla, puedes enfriarla para aumentar el efecto frío y contiene esencia de jengibre y su poder detox. Su precio es de 28,50€.

Huile de Jasmin, de Chanel

Es un aceite facial perfecto para muchos usos. Además de nutrir, hidratar, fortalecer e iluminar, también potencia el efecto de tu crema hidratante, aporta luminosidad a la laca de uñas, hidrata el cabello… Cuesta 110€.

Detox Face Mask, de Malin+Goetz

La mascarilla que parece un gel a primera vista, es en realidad burbujeante y limpia los poros extrayendo la suciedad. Además, ayuda a prevenir los primeros signos de envejecimiento. Y está diponible por 46€.

Blemish balm, de Dr. Med. Christine Schrammek

Es el producto ideal para calmar y disimular granos, picaduras, rojeces… Es bastante eficaz, porque contiene color, en concreto está disponible por 50€ en tres colores y uno sin tinte.

Dragon’s Blood Eye Gel, de Rodial

Se trata de un gel para el contorno de ojos, que ayuda a combatir las ojeras y suaviza las arruguitas que podamos tener a esa edad. Por 50€, contiene ácido hialurónico y extracto de savia roja del árbol drago que genera una segunda piel protectora.

En Modalia | Ziaja: los cosméticos basados en productos naturales

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.