5 consejos para el cuidado del pelo en verano

Siempre que vamos a la playa o piscina en verano nos preocupamos del cuidado de la piel para protegernos de posibles quemaduras, pero hay algo que casi siempre se nos olvida, el pelo. Los estragos que dejan los malos hábitos para el cuidado del pelo se hacen fácilmente visibles en los primeros días de playa o piscina.

El cuidado del pelo es importante ya no solo para la salud de nuestro pelo sino para evitar una imagen de pelo áspero, encrespado y seco que ocasionan las largas jornadas de verano expuestos al sol. Para ello traemos algunos consejos básicos para lucir la mejor imagen de nuestro pelo en verano y estar de lo más protegido.

1- Sanear las puntas

Sanear el pelo, ¿quién de pequeño se ha librado del corte de pelo justo al comenzar la época estival? Nadie!! Pues, aunque a muchos no nos gustara ese corte previo al verano, es recomendable sanear las puntas para cuidar nuestro pelo antes de someternos a las largas jornadas veraniegas de sol. Y es que las puntas abiertas y estropeadas lo unico que favorecen es la deshidratación del cabello, obteniendo un aspecto desgastado y áspero. Mientras que el corte de pelo sanea el cabello y muestra un aspecto sano, brillante y fuerte para lucir orgullosas nuestra melenas veraniegas.

2- Protección

Protección del sol, si siempre has querido ponerte una pamela y no has tenido ocasión para ello, este es el momento perfecto para ponertela, y a parte de ir estupenda y de lo más sofisticada, cuidarás tu pelo de los excesos del sol.

A parte de la protección del cabello solar por medio de sprays y lociones, también es necesaria la hidratación después de mojarnos el pelo tanto en agua del mar como en la de piscina, ya que se oxidan sin necesidad de exponernos al sol y nuestro pelo lucirá un aspecto no deseado.

3- Lavar y peinar bien después de la playa o piscina

Lavar y aclarar el pelo con agua tibia, y en el último momento enjuagar con agua fría, ya que favorece el cierre de cutícula, y lo deja brillante. Para peinarlo, recomendamos quitar bien cualquier resto de arena o agua de mar o piscina ya que si no se limpia bien el pelo se reseca y decolore, ocasionando un aspecto más desenfadado y áspero.

4- Uso de acondicionadores y mascarillas

Utilizar estos productos nos beneficiarán en la hidratación del cabello después de la exposición al sol, dándole más luz y brillo. También es recomendable para el cuidado del cabello el uso de serums y aceites para la hidratación y protección, pero hay que tener cuidado de no utilizarlo mientras nos exponemos al sol puesto que conseguiremos el objetivo opuesto. Estos productos, a parte de cuidar la salud de nuestro pelo, nos ayudarán a despedirnos de esos nudos que tantos quebraderos de cabeza nos dan.

5- La naturalidad ante todo, olvídate de usar secadores y planchas en verano

El verano es la temporada ideal para darte un descanso y que nuestro pelo también respire, ya que estos productos someten a nuestro pelo a fuertes temperaturas, que junto con el salitre del mar y el cloro de las piscinas, ejercen como grandes enemigos de nuestro cabello en verano.

Si eres de las que el encrespado no te permite olvidarte del secador y de la plancha, utiliza algún producto en crema o spray con el que puedas humedecer y nutrir tu pelo que te ayudará a crear ondas con efecto playero con que que conseguirás un look de lo más natural sin necesidad de estropear nuestro pelo.

Con estos consejos disfrutarás de un pelo de lo más sano luciendolo con un look de lo más natural, sencillo y sin ninguna complicación, para que aproveches tus jornadas playeras y de piscina sin ninguna preocupación que no sea tomar el sol y elegir el sabor del mojito que pedirte en el chiringuito.

